Trường công lập được thu phí hoạt động dạy ngoại ngữ trong trường hợp nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Văn bản có hiệu lực từ 15/11/2026, thiết lập hành lang pháp lý mới phân định rõ hai nhóm hoạt động ngoài thời lượng chính khóa với nguyên tắc tài chính, chương trình và phương thức tổ chức hoàn toàn tách biệt.

Phân định hai nhóm hoạt động ngoài chính khóa

Theo Điều 6 của quy định mới, nhóm thứ nhất là hoạt động giáo dục tăng cường nhằm tiếp nối hoạt động giáo dục chính khóa, bảo đảm mọi người học được tiếp cận nội dung toàn diện, được tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Nội dung này mang tính cơ bản, nền tảng, bao gồm giáo dục đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa, thể chất, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, ứng phó thiên tai, khoa học công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục kỹ năng, củng cố bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông. Vì là nội dung nền tảng bắt buộc nhà trường phải bảo đảm cho mọi học sinh, hoạt động giáo dục tăng cường không làm phát sinh môn học mới, không làm tăng yêu cầu cần đạt và tuyệt đối không được thu tiền của người học.

Ảnh minh hoạ.

Nội dung thứ hai quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, bao gồm các chương trình phát triển năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, dạy học theo phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ, hoặc dạy ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 trong chương trình chính khóa.

Đối với nhóm này, nhà trường được phép thu kinh phí nhưng phải dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ. Với cơ sở giáo dục công lập, khoản thu phải thuộc danh mục dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và không vượt mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Siết chặt điều kiện tổ chức, lịch học và lộ trình chuyển tiếp

Nhà trường chỉ được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu khi đã bảo đảm đầy đủ chương trình chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường. Các lớp học theo nhu cầu phải được xếp ngoài thời gian dành cho chính khóa và tăng cường, theo từng nhóm học sinh có cùng nội dung đăng ký, tuyệt đối không được tổ chức xen kẽ giữa các tiết học chính khóa và tăng cường.

Đồng thời, nhà trường phải công khai minh bạch kế hoạch, chương trình, thời lượng, đội ngũ giảng dạy và mức thu. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, nhà trường không được gây áp lực hoặc lấy việc có tham gia hay không làm căn cứ đánh giá học tập, rèn luyện, xếp loại thi đua, khen thưởng. Văn bản nghiêm cấm việc chuyển nội dung tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu để thu tiền, lợi dụng các lớp này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc dạy thêm trái quy định.

Về lộ trình chuyển tiếp, các chương trình giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai theo hợp đồng ký trước ngày 10/11/2026 được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, nếu nội dung hoặc điều kiện triển khai không đáp ứng yêu cầu mới, nhà trường phải tiến hành điều chỉnh từ ngày 10/11/2026. Cũng từ ngày 10/11/2026, các trường không thực hiện thủ tục xin cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT cũ, các giấy phép đã cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm học 2026-2027.