Vĩnh Long: Nhiều trò chơi dân gian sôi động tại lễ hội Sene Dolta

Hòa chung không khí vui tươi của đồng bào Khmer Nam Bộ trong những ngày đón mừng lễ hội Sene Dolta năm 2026, vừa qua tại sân chùa Giữa Jumprasath (Chùa Ksach Kandal, phường Hòa Thuận, Vĩnh Long) đã diễn ra chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi.

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và người dân thuộc cả dân tộc Kinh và Khmer cùng đến tham gia, cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: Trí Trần.

Tại ngày hội, các em học sinh hào hứng bước vào tranh tài ở nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như: nhảy bao bố, kéo co, đập nồi và giao lưu bóng chuyền. Những màn thi đấu quyết liệt cùng tiếng cười nói, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng góc sân chùa đã tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng vui tươi, phấn khởi.

Những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức, càng tiếp thêm động lực để các em tích cực hòa mình vào không gian văn hóa chung. Ảnh: Trí Trần.

Ông Dương Văn Hồng (Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường Hoà Thuận) cho biết: "Đáng chú ý nhất năm nay là trò chơi đập nồi trúng đích, bởi nó gợi nhớ đậm nét những hình ảnh tuổi thơ và văn hoá dân gian truyền thống của người Khmer Nam Bộ, mang đến sự gần gũi, đặc sắc cho ngày hội. Thông qua các trò chơi này, chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Người dân được vui chơi mà còn được trực tiếp, trải nghiệm những giá trị văn hóa của cha ông, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc".

Trò chơi đập niêu được nhiều người dân yêu thích và reo hò cổ vũ. Ảnh: Trí Trần.

Tham gia sự kiện, chị Kiên Thị Linh (38 tuổi, người dân địa phương) phấn khởi bày tỏ: "Qua những hoạt động trò chơi dân gian như thế này, tôi thấy rất tự hào vì có thêm nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ và người dân tộc Kinh, hiểu hơn về văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Việc tổ chức vui chơi nhân dịp lễ Sene Dolta mang ý nghĩa rất thiết thực, tạo điều kiện để các em nhỏ rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng phối hợp và tinh thần đồng đội".

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, chính quyền phường Hoà Thuận đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc trong việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang đến một mùa lễ Sene Dolta 2026 thật đầm ấm, trọn vẹn và mang đậm tinh thần đoàn kết dân tộc.