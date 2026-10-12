Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Thịnh đang theo học tại trường Sư phạm. Theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, sinh viên Sư phạm được nhận hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Tuy nhiên, người nhận hỗ trợ phải tìm việc làm trong ngành giáo dục trong thời gian 2 năm sau khi tốt nghiệp ra trường.

MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN HỖ TRỢ SINH VIÊN SƯ PHẠM Nguồn: Điều 4 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP Mức hỗ trợ: - Tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. - Hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ: - Xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. - Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Hiện Thịnh có nguyện vọng đi du học thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến giáo dục ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Thịnh dự định sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nước sẽ tiếp tục làm trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, khóa đào tạo thạc sĩ này kéo dài hơn 2 năm.

Sinh viên Thịnh hỏi: “Tôi có được phép đi học mà không cần bồi hoàn chi phí đã được hỗ trợ không? Nếu được, tôi có thể làm cam kết gửi về địa phương (trong trường hợp không được đơn vị công tác cử đi) để xin đi du học, sau đó về nước tiếp tục công tác trong ngành giáo dục được không?”.

Sinh viên Sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt (ảnh minh họa: ĐH Hồng Đức).

Trả lời nội dung trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trường hợp sinh viên Sư phạm thuộc diện phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 116/2020.

Theo đó, sinh viên Sư phạm phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong 3 trường hợp. Thứ nhất, sinh viên Sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp. Thứ hai, sinh viên Sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định. Thứ ba, sinh viên Sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

THỜI GIAN CÔNG TÁC QUY ĐỊNH SAU KHI SINH VIÊN SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP Nguồn: Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định 116/2020 Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng.

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 116/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 60/2025) quy định 3 trường hợp sinh viên Sư phạm không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ.

Thứ nhất, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng. Thứ hai, sinh viên Sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục. Thứ ba, sinh viên Sư phạm sau khi tốt nghiệp nếu được tiếp nhận vào công tác trong ngành giáo dục và tiếp tục được cơ quan tuyển dụng cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định.

Căn cứ vào quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Như vậy, sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh viên Thịnh đăng ký tuyển dụng và trở thành giáo viên/giảng viên/viên chức thuộc ngành giáo dục. Sau đó, sinh viên được cử đi học đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định thì không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo”.

Tuy nhiên, trong trường hợp sinh viên Thịnh đi du học tự túc thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến giáo dục ở nước ngoài nhưng thời gian đào tạo trên 2 năm thì phải thực hiện bồi hoàn kinh phí.