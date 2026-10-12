Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

Nguyễn Trần Hoài Nhi (ngành Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng).

Ngay từ những năm tiểu học, Hoài Nhi đã sớm có niềm yêu thích đặc biệt với kiến trúc. Tuy nhiên, phải đến cuối năm lớp 12, Hoài Nhi mới thuyết phục được gia đình cho phép mình bắt đầu ôn luyện vẽ để thi vào ngành Kiến trúc. Với Hoài Nhi, kiến trúc không chỉ là một ngành học về thiết kế mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật, kỹ thuật, tư duy và khả năng giải quyết vấn đề.

Hoài Nhi đã hiện thực hóa ước mơ của mình khi đỗ vào trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng - một môi trường phù hợp với định hướng học tập và mong muốn được ở gần gia đình. Tại đây, bên cạnh việc bồi đắp kiến thức chuyên môn, Hoài Nhi còn có cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa để phát triển các kỹ năng cần thiết.

Nữ sinh 2K3 đảm nhiệm nhiều vai trò như Phó Bí thư Đoàn khoa Kiến trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường và là cộng tác viên năng nổ của Văn phòng Đoàn trường. Hoài Nhi ghi dấu ấn qua nhiều chương trình tình nguyện, giao lưu văn hóa quốc tế, hoạt động chuyển đổi số, đồng thời từng đoạt giải Ba cuộc thi "Đấu trường AI". Thông qua những hoạt động này, Hoài Nhi có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện và xử lý tình huống thực tế, và hơn hết là bồi đắp tinh thần trách nhiệm, sự chủ động cùng ý thức cống hiến cho tập thể.

Hoài Nhi đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố.

Một trong số những hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Hoài Nhi có lẽ là việc được tham gia dự án phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ do Đoàn trường và Đoàn địa phương phối hợp triển khai. Với nữ sinh, đây không chỉ là một dự án tình nguyện mà còn là hành trình kết nối với những câu chuyện lịch sử đầy xúc động. Mỗi bức ảnh cũ, mờ hoặc hư hỏng theo thời gian đều gắn với một người lính đã hy sinh và nỗi mong nhớ của gia đình họ. Việc phục dựng lại những di ảnh ấy giúp hình ảnh các liệt sĩ được lưu giữ trọn vẹn hơn, đồng thời góp phần mang đến niềm an ủi cho thân nhân và thế hệ sau.

Hoài Nhi bày tỏ: “Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa đối với mình. Mình thấy vinh dự khi có thể góp một phần công sức nhỏ bé vào hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Điều khiến mình xúc động nhất là niềm vui của gia đình khi nhận lại bức ảnh đã được phục dựng. Qua đó, mình càng thấu hiểu hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước và nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm, biết trân trọng hiện tại hơn”.

Theo Hoài Nhi, khó khăn lớn nhất trong những năm đại học là cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa. Bởi đặc thù của ngành Kiến trúc là khối lượng bài tập khá lớn, thường phải dành rất nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ và hoàn thiện đồ án. Trong khi đó, công tác Đoàn cũng có những thời điểm rất bận, đặc biệt là khi tổ chức các chương trình, sự kiện hoặc chiến dịch tình nguyện. Nhiều lúc Hoài Nhi không khỏi cảm thấy áp lực, nhưng nữ sinh luôn xác định học tập là nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời chủ động sắp xếp và phân chia công việc một cách khoa học để không bị quá tải.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong học tập và hoạt động phong trào, Hoài Nhi đã xuất sắc đoạt Giải thưởng 9/1 và danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố. Mới đây, cô chính thức trở thành tân cử nhân, khép lại hành trình 5 năm học tập tại trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Hoài Nhi chia sẻ: “Khi tốt nghiệp, mình cảm thấy vừa vui, vừa tự hào nhưng cũng có một chút tiếc nuối. Nhìn lại hành trình đã qua, mình thấy bản thân trưởng thành hơn không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng, trách nhiệm và cách thích nghi với những môi trường khác nhau. Đặc biệt, những năm tháng gắn bó với công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện và các chương trình cộng đồng đã trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình”.

Sau khi tốt nghiệp, Hoài Nhi mong muốn tập trung phát triển chuyên môn kiến trúc, tích lũy kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cô gái trẻ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động Đoàn khi có cơ hội.

Ảnh: NVCC