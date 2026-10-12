Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng

Trao đổi với VietNamNet, ông Trịnh Hồng Mạnh, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

“Về lại môi trường giáo dục tôi cảm thấy rất vui vì ở trường có những cộng sự cũ. Khi thực hiện chính quyền hai cấp, tôi cũng có nguyện vọng quay trở lại trường làm công tác quản lý nhưng không nghĩ sẽ về xã Đức Đồng. Việc điều động là quyết định của tổ chức”, ông Mạnh chia sẻ.

Ông Mạnh cho biết ông tốt nghiệp đại học năm 1998, sau đó giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà cũ). Năm 2001, ông chuyển đến Trường THPT Trần Phú và làm công tác quản lý. Năm 2009, ông chuyển về Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ và sau đó giữ chức trưởng phòng. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông chuyển sang công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ.

Ông Trịnh Hồng Mạnh, tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng. Ảnh: Xã Đức Đồng

Với nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, ông Mạnh cho rằng việc trở lại trường phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân.

“Tôi được đào tạo trong môi trường sư phạm nên về làm trong ngành giáo dục thì sẽ phù hợp hơn”, ông Mạnh nói.

Liên quan đến những ý kiến trái chiều về việc lựa chọn, bố trí nhân sự Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, ông Mạnh cho biết trước khi nhận nhiệm vụ, ông không nắm rõ các vấn đề này.

Theo ông Mạnh, thông tin ông biết là sau khi sáp nhập, nhà trường khuyết hiệu trưởng và địa phương đã đề xuất tìm nhân sự từ nơi khác về đảm nhận vị trí này. Những người có trách nhiệm tìm nhân sự đã lựa chọn ông do đáp ứng các yêu cầu, trong đó có kinh nghiệm quản lý giáo dục lâu năm.

Trước đó, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường. Sau sáp nhập, hiệu trưởng của hai trường là các ông Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Công Anh được đưa vào diện xem xét để bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Theo kết quả chấm theo khung 100 điểm của tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi đạt 57,5 điểm, ông Nguyễn Công Anh đạt 55,5 điểm. Ông Lợi được thống nhất bố trí làm hiệu trưởng nhưng đã xin không nhận chức vụ vì lý do sức khỏe. Trong khi đó, ông Nguyễn Công Anh kiến nghị làm rõ kết quả chấm điểm và đề nghị địa phương ưu tiên nhân sự tại chỗ.

Liên quan đến nguyện vọng trở lại giảng dạy của ông Nguyễn Công Anh nếu hiệu trưởng được điều động từ nơi khác về, ông Mạnh bày tỏ mong muốn đồng nghiệp tiếp tục ở lại trường.

“Tôi mới nắm sơ bộ việc này. Tôi vẫn mong muốn thầy Anh ở lại, cộng sự với các thầy. Vì thầy Anh là người địa phương, hiểu biết và gắn bó ở đây rồi nên tôi muốn trao đổi lại”, ông Mạnh nói.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau sáp nhập.

Theo ông Mạnh, ông và ông Nguyễn Công Anh từng phối hợp trong công việc. Khi ông còn làm công tác quản lý ngành giáo dục, một số cán bộ đang giữ chức hiệu trưởng, hiệu phó tại trường hiện nay cũng từng đảm nhiệm các vị trí này.

Ông Mạnh cho biết bản thân có tính cách cởi mở, chân thành và mong muốn duy trì sự phối hợp trên tinh thần chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau.

"Thầy Anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh tôi được điều động về đây. Trong công việc, chúng tôi chia sẻ và phối hợp tốt”, ông Mạnh chia sẻ.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Mạnh cho biết nhà trường có một số khó khăn do có nhiều điểm trường, trong đó điểm trường Tân Hương cách điểm trường chính khoảng 10km. Dù vậy, ông nhận thấy tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên tương đối tích cực.

“Anh em trong Ban Giám hiệu trao đổi công việc thoải mái, đồng thuận. Các thầy cô cũng chấp hành, góp ý và triển khai công việc chung. Đối với nhân dân, phụ huynh, tôi cũng vui vẻ, phấn khởi”, ông Mạnh nói.

Tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng cho biết mục tiêu trước mắt của ông là xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tạo sự đồng thuận để cán bộ, giáo viên cùng thực hiện nhiệm vụ, đưa nhà trường phát triển.