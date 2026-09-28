7 ngày, Camera AI Hà Nội phát hiện 4.007 trường hợp vi phạm giao thông

Theo Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 17-23/9, lực lượng chức năng đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp.

Một số hành vi vi phạm trọng tâm được xử lý trong tuần gồm 1.448 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ; 208 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng và 54 trường hợp liên quan xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp.

Trong cùng thời gian, hệ thống camera AI phát hiện và gửi thông báo xử lý 4.007 trường hợp vi phạm giao thông.

Trong đó, có 2.130 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" và 1.390 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống cũng phát hiện 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 95 trường hợp ô tô và 67 trường hợp mô tô.

Các hành vi khác được hệ thống camera AI phát hiện gồm: 203 trường hợp dừng xe nơi cấm dừng xe và đỗ xe; 74 trường hợp đi vào đường có biển báo có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện; 24 trường hợp dừng xe tại vị trí bên trái đường một chiều; 22 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn.

Trong một tuần từ 17-23/9, Hà Nội xử lý hàng nghìn vi phạm giao thông, trong đó có hàng trăm trường hợp liên quan lứa tuổi học sinh.

Đối với lứa tuổi học sinh, trong tuần từ 17-23/9, lực lượng chức năng xử lý 672 trường hợp, trong đó Phòng CSGT Hà Nội xử lý 601 trường hợp, công an các xã, phường xử lý 71 trường hợp.

Số tiền phạt ước tính đối với các trường hợp vi phạm của lứa tuổi học sinh là 573,7 triệu đồng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp, không dừng, đỗ tại nơi bị cấm, không đi ngược chiều và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Đối với học sinh, phụ huynh và nhà trường cần tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn các em chấp hành quy định khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.