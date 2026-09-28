Gần 880.000 tỷ đồng đầu tư loạt dự án đường cao tốc giai đoạn 2026-2030

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Vân Phong-Nha Trang đã được đưa vào khai thác. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án gồm: Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mai Sơn-Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, qua địa bàn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe, qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Đức Hòa-Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp với tổng chiều dài 74km, quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Phú Thọ-Cổ Tiết-Yên Bài, quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ. Tổng chiều dài 49km, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Tuyên Quang-Phú Thọ từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ. Tổng chiều dài 40km, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 149km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 105km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo quy mô 4 làn xe, dài 56km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị; tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên-Rạch Giá qua địa bàn tỉnh An Giang, quy mô 4 làn xe; tổng chiều dài 87km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Nha Trang-Liên Khương đoạn Nha Trang-Đà Lạt quy mô 4 làn xe, dài 81km qua địa bàn 2 tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hoà; tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa-Bù Đăng đoạn Phan Thiết-Bảo Lộc quy mô 4 làn xe, dài 75km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau đoạn Vĩnh Long-Cần Thơ quy mô 4 làn xe, dài 77km qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Cần Thơ. Tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn xe, đi qua 5 tỉnh, thành: Hà Nội (dài 48km, tổng mức đầu tư gần 31.700 tỷ đồng); Ninh Bình (dài 32km, tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng); Bắc Ninh (dài 27km, tổng mức đầu tư gần 16.700 tỷ đồng); Thái Nguyên (dài 46km, tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng) và Phú Thọ (dài 72km, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng).

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 13 dự án được xác định nhóm ưu tiên 2 gồm: cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km qua địa bàn 2 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Chơn Thành-Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây nhánh Việt Trì-Hoà Bình quy mô 4 làn xe, dài 44km đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Vũng Áng-Cha Lo quy mô 4 làn xe, dài 65km đi qua địa phận 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị; tổng mức đầu tư 27.600 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hồng Ngự-Trà Vinh đoạn An Hữu-Trà Vinh quy mô 4 làn xe, dài 90km đi qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long; tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng.

Nhà thầu thi công thảm bêtông nhựa nền đường Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài-Hạ Long đoạn Nội Bài-Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km đi qua địa phận 2 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý-Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc vành đai Trung du phía Bắc đoạn Thái Nguyên-Lạng Sơn quy mô 4 làn xe, dài 110km đi qua địa phận 2 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư 29.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Tĩnh-Cầu Treo đoạn Hà Tĩnh-đường Hồ Chí Minh quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 34km đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư 10.200 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự-Trà Vinh đoạn Dinh Bà-Cao Lãnh quy mô 4 làn xe, dài 68km đi qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Hồng Ngự-Trà Vinh đoạn An Hữu-Cao Lãnh từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dài 27km qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long quy mô 4 làn xe, dài 64km đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau đoạn Cần Thơ-Cà Mau quy mô 4 làn xe, dài 133km qua địa phận 2 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Cần Thơ. Tổng mức đầu tư 70.000 tỷ đồng./.