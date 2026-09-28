Sáng đầu tuần, cầu Nhật Tân tiếp tục ùn tắc

Cầu Nhật Tân giờ cao điểm sáng 28/9, mật độ phương tiện rất cao ở hai chiều, một số thời điểm ùn tắc cục bộ, dù các biển cảnh báo khoảng cách giữa các xe đã được tháo dỡ từ chiều 27/9.

Hình ảnh hàng dài ô tô xếp hàng di chuyển chậm để lên cầu được phóng viên Báo Công an nhân dân ghi nhận.

Tình trạng trên cũng diễn ra tại lối dẫn từ đường An Dương Vương lên cầu Nhật Tân, các phương tiện phải di chuyển chậm, khoảng cách giữa các xe được thu hẹp.

Toàn cảnh giao thông trên cầu Nhật Tân.

Tại khu vực giữa cầu, các làn ôtô đông kín, khoảng cách giữa các xe được rút ngắn khi lưu lượng tăng.

Trước đó, ngày 24/9, cơ quan chức năng lắp hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách trên cầu, với các mốc 0, 50, 100, 150 và 200 m. Hệ thống được thiết kế để giúp tài xế nhận biết khoảng cách với xe phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu thí điểm (27/9), các biển chỉ dẫn khoảng cách ở cả 2 chiều trên cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ. Phần vạch kẻ đường tại các vị trí tương ứng biển báo vẫn được giữ nguyên.

Phóng viên Báo Công an nhân dân ghi nhận tình trạng dòng phương tiện bị ùn tắc ngay từ đường dẫn lên cầu ở chiều hướng từ cầu vào trung tâm thành phố.