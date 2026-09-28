Cận cảnh nút giao nhiều tầng đang thành hình ở phía Tây Hà Nội

Từ trên cao, công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long hiện lên với nhiều hạng mục đang được triển khai. Những tuyến đường, trụ cầu và khu vực hầm chui dần ghép thành một tổng thể nhiều tầng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, được khởi công tháng 4-2025, nhằm tổ chức lại giao thông tại khu vực giao cắt giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long.

Điểm nhấn của công trình là hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32. Hầm được thiết kế với 4 làn xe, rộng 18,5m và dài khoảng 975m.

Những đoạn hầm hở, hầm kín và đường dẫn đang được thi công nối tiếp nhau. Phần kết cấu bê tông đã xuất hiện tại nhiều vị trí, tạo nên diện mạo rõ nét của tuyến hầm.

Cùng với đó, các trụ cầu lớn vươn lên tại nhiều vị trí. Đây là phần kết cấu chuẩn bị cho hệ thống cầu nhánh vượt qua các tuyến đường hiện hữu.

Công trình gồm 4 cầu nhánh được thiết kế theo dạng tuabin, tổng chiều dài hơn 2.300m. Mỗi cầu rộng khoảng 8,8m, đảm nhiệm các hướng rẽ trong nút giao.

Những đường cong của các nhánh cầu bắt đầu tạo nên đặc trưng hình học của nút giao. Các hướng di chuyển được tổ chức tách biệt thay vì dồn vào một điểm giao cắt trên cùng mặt bằng.

Tại khu vực Vành đai 3,5, nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời. Nền đường, cống và hệ thống thoát nước được thực hiện song song với các hạng mục cầu.

Quy mô công trường cho thấy sự đan xen của nhiều tầng giao thông, phía dưới là hầm chui, phía trên là hệ thống cầu nhánh và các tuyến đường dẫn.

Đại lộ Thăng Long là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm với phía Tây Hà Nội. Những trụ cầu đã hoàn thiện một phần đang chờ các bước thi công tiếp theo. Khi hệ thống dầm được lắp đặt, hình dáng các nhánh cầu sẽ tiếp tục rõ nét hơn.

Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông theo nhiều cao độ, với hầm chui trực thông kết hợp 4 cầu nhánh. Thiết kế này nhằm phân tách các hướng phương tiện, giảm xung đột giao thông và tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường phía Tây Hà Nội.