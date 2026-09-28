Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị K77B.30 và K77B.31

Dự lễ khai giảng có PGS, TS Lê Văn Đính - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Minh Việt, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của nhà trường và 92 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các học viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: P.D

Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lý luận và pháp luật về quyền con người, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển; Giới trong lãnh đạo, quản lý; Khoa học lãnh đạo; Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Tôn giáo và tín ngưỡng; cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Bên cạnh chương trình đào tạo chính, học viên còn được nghiên cứu các chuyên đề bổ trợ gắn với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, như: xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu và hành động của Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0; quản lý rủi ro, khủng hoảng thông tin trên không gian mạng; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn...

Thông qua khóa học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... gắn với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược, năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.