Hà Nội - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác, mở rộng xúc tiến du lịch

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Đặng Thị Thu Hà tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ - thị trường giàu tiềm năng với khách Việt

Sở hữu vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút du khách quốc tế nhờ sự giao thoa của nhiều nền văn minh, với các điểm đến tiêu biểu như khu phố cổ Istanbul (được UNESCO công nhận), các công trình biểu tượng như Hagia Sophia, Blue Mosque, cùng hệ thống chợ truyền thống và ẩm thực đặc trưng. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đa dạng hóa mạnh sản phẩm, từ du lịch văn hóa, tín ngưỡng, khảo cổ, thiên nhiên, ẩm thực đến du lịch chăm sóc sức khỏe, hội nghị, triển lãm, du thuyền và du lịch mùa đông.

Đối với khách Việt Nam, sức hấp dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Istanbul - thành phố nằm giữa hai châu lục Á - Âu, Cappadocia với cảnh quan đặc trưng và trải nghiệm khinh khí cầu, các quần thể di sản, thành phố cổ, những công trình kiến trúc gắn với lịch sử đế chế Byzantine và Ottoman cùng văn hóa ẩm thực đặc sắc tạo nên hệ sản phẩm tương đối phù hợp với nhu cầu khám phá của khách Việt.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026. Ảnh: TH

Đáng chú ý, xu hướng này đang được hỗ trợ bởi những thay đổi về kết nối hàng không và thủ tục nhập cảnh. Từ ngày 1-9-2025, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể xin thị thực điện tử (e-Visa) để đến Thổ Nhĩ Kỳ; e-Visa có giá trị 180 ngày và thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Hàng không cũng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường. Hiện Turkish Airlines đang khai thác các đường bay thẳng giữa Istanbul với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hãng đang khai thác tổng cộng 20 chuyến/tuần giữa Istanbul với hai thành phố của Việt Nam, trong đó có chuyến bay hằng ngày trên mỗi đường bay. Điều này đã mở ra điều kiện lớn.

Gian giới thiệu sản phẩm du lịch của doanh nghiệp Việt Nam tại Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026. Ảnh: TH

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường du lịch giàu tiềm năng của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Với vị trí nằm giữa châu Âu và châu Á cùng bề dày văn hóa đặc sắc, những năm qua du lịch Thổ Nhĩ Kỳ có sức hấp dẫn với nhiều du khách Việt Nam. Ở chiều ngược lại, lượng khách Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang có xu hướng gia tăng mạnh, nhất là khi nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai nước được triển khai, điển hình như chính sách e-Visa, tăng cường các chuyến bay thẳng giữa Thủ đô hai nước.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cũng cho rằng, chính sách e-Visa và các đường bay thuận tiện, doanh nghiệp du lịch Việt Nam có điều kiện thuận lợi để xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn và hiệu quả tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Nội chủ động mở rộng xúc tiến tại Istanbul

Thời gian vừa qua, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều hoạt động đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch giữa hai quốc gia như tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu chính sách du lịch và xúc tiến du lịch; tổ chức các đoàn famtrip (khảo sát) du lịch giữa các doanh nghiệp hai nước…

Từ ngày 23 đến 27-9-2026, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Thủ đô Ankara, thành phố Istanbul trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Thổ Nhỹ Kỳ làm việc và trao đổi thông tin. Ảnh: TH

Một trong những trọng tâm của chuyến công tác là thúc đẩy hợp tác du lịch, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và kết nối doanh nghiệp. Tại Istanbul, Đoàn đã làm việc với chính quyền thành phố, tham dự Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026, thăm các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Tại ITF Istanbul 2026, các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia giới thiệu và quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Gian hàng Việt Nam giới thiệu các sản phẩm mang bản sắc văn hóa, trong đó có trà sen Hà Nội và bánh Trung thu, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác B2B đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Romania và Canada.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam đề xuất Hà Nội đưa ITF Istanbul vào kế hoạch xúc tiến du lịch hằng năm ngay từ đầu kỳ ngân sách, chủ động đăng ký gian hàng chung có quy mô lớn; đồng thời kết hợp xúc tiến, roadshow với chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số.

Gian trưng bày giới thiệu văn hóa và đồ thủ công mỹ nghệ Hà Nội thu hút nhiều đối tác Thổ Nhỹ Kỳ. Ảnh: TH

Trong khuôn khổ chuyến công tác đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hanoitourist và Công ty Du lịch MCY của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26-9. Theo nội dung thỏa thuận, hai doanh nghiệp hướng tới tăng cường kết nối, trao đổi nguồn khách, phối hợp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá du lịch.

Tham gia đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chia sẻ, việc tham gia Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026 mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Istanbul. Việc hiện diện thường xuyên tại những sự kiện như vậy không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn giúp các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu của thị trường, lựa chọn đối tác phù hợp và xây dựng các sản phẩm chuyên biệt.

Theo các doanh nghiệp du lịch, hiện trên thị trường Hà Nội đã xuất hiện các chương trình tour Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài khoảng 8 ngày 7 đêm, kết nối Istanbul - Canakkale - Izmir - Pamukkale - Cappadocia - Istanbul. Một chương trình được Hanoitourist công bố cho lịch khởi hành năm 2026 có mức giá từ khoảng 46,9 triệu đồng/người.

Từ những hoạt động khảo sát, làm việc và kết nối doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Nội đang từng bước chuyển mạnh từ quảng bá điểm đến sang kết nối thị trường, đẩy mạnh trao đổi khách hai chiều, từ đó mở rộng dư địa phát triển mới cho du lịch Hà Nội - Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.