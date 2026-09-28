Hình ảnh mới nhất về cuộc sống thường nhật của người dân Bangkok giữa lụt lội

Mặc dù mực nước dâng cao gần tới bụng người dân tại khu chợ gần Pantip Bangkapi, hoạt động buôn bán vẫn tiếp diễn

Các tiểu thương đã thích nghi bằng cách dựng quầy hàng giữa dòng nước lũ

Người dân lội nước đi mua thực phẩm tươi sống và các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cuộc sống hàng ngày

Ngập lụt đang ảnh hưởng đến hơn 174.000 gia đình trên khắp 25 tỉnh thành và toàn bộ 50 quận của Bangkok

Đây là trận lụt tồi tệ nhất xảy ra tại Thủ đô Bangkok trong 15 năm qua

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là cộng đồng Kheha Rom Klao, nơi sinh sống của hơn 30.000 người

Tình hình đã bắt đầu được cải thiện ở khu vực nội thành Bangkok, bao gồm cả Ekkamai, khi nước đang rút

Tuy nhiên, các khu vực ngoại ô như Bang Kapi, On Nut và Ramkhamhaeng vẫn còn đáng lo ngại

Các tuyến đường chính có thể được cải thiện nhanh, tuy nhiên một số khu vực bị ngập lụt có thể mất đến hai tuần để nước rút hoàn toàn

Bangkok đã thông báo về việc cho phép nhân viên thành phố làm việc tại nhà đối với những người không có nhiệm vụ thiết yếu

Hơn 400 trường học thuộc Vùng Thủ đô Bangkok cũng đóng cửa

Mực nước tại nhiều kênh vẫn ở mức nguy hiểm trong sáng 28-9, buộc nhà chức trách tiếp tục hạn chế đi lại ở một số tuyến đường và tăng tốc tiêu thoát nước

Các tuyến kênh đầy nước đang là trở ngại lớn nhất đối với công tác tiêu thoát

Nhiều tuyến đường vẫn không thể lưu thông, nhà chức trách kêu gọi người dân tránh những chuyến đi không cần thiết

Người và đồ dùng được đặt trong các phương tiện tự chế để kéo qua nước

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động kinh phí, phương tiện và nhân lực cứu trợ

Nhiều tuyến đường cao tốc được mở miễn phí cho các phương tiện để tránh tuyến ngập lụt

Người dân di chuyển đồ đạc ở Khlong Chan, Bangkok

Mưa ngập ở Lat Phrao, Bangkok

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến phương tiện chết máy

Tại nhiều quận phía Đông Bangkok, người dân tiếp tục lội qua những đoạn nước sâu tới đầu gối để mua đồ thiết yếu

Thái Lan quen với mùa lũ lụt hàng năm, nhưng thảm họa năm nay đã khiến nhiều người bất ngờ

Giới chức Thái Lan cho rằng đợt ngập hiện nay chủ yếu do lượng mưa rất lớn đổ trực tiếp xuống Bangkok, không phải một khối nước lũ từ miền Bắc như thảm họa năm 2011

Người dân dùng những chiếc bè tự chế để di chuyển