Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan tư pháp, ban, bộ, ngành Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nhóm dự án luật thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, an ninh, văn hóa, xã hội, hành chính, tư pháp, khoa học, công nghệ và môi trường. Đây là những nội dung có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Trong phiên làm việc sáng 28/9, các đại biểu thảo luận nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp đó, hội nghị thảo luận nhóm dự án thuộc lĩnh vực an ninh, gồm: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Ngày 29/9, hội nghị tiếp tục chương trình với nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Bưu chính (sửa đổi). Đây cũng là phiên kết thúc và bế mạc hội nghị.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI được tổ chức trong thời điểm các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Việc tổ chức hội nghị là dịp để các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nghiên cứu, trao đổi, đóng góp ý kiến chuyên sâu đối với các dự án luật; đồng thời giúp cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Với số lượng lớn các dự án luật được đưa ra thảo luận và nhiều nội dung có tính chất quan trọng, hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của các đại biểu Quốc hội, góp phần hoàn thiện hồ sơ, dự thảo các dự án luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.