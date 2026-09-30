Đưa pháp luật đến với người dân

Cán bộ Đoàn xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Mường Chanh.

Xã Mường Chanh thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chiềng Chung và Mường Chanh, có 14 bản, hơn 11.200 người; 4 dân tộc Thái, Mông, Kinh, Mường cùng sinh sống. Sau sáp nhập, xã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; rà soát nhu cầu thông tin pháp luật ở từng địa bàn, nhóm đối tượng, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp. Đồng thời, phát huy hệ thống truyền thanh và các nền tảng số để đưa thông tin pháp luật đến người dân; duy trì tủ sách pháp luật tại Bưu điện xã với nhiều đầu sách phục vụ nhân dân tìm hiểu, tra cứu.

Chia sẻ về công tác PBGDPL, ông Nguyễn Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: Hằng năm, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL sát thực tế, tập trung tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của chính quyền hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đáng chú ý, địa phương chủ động đổi mới phương pháp theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, đúng đối tượng. Đồng thời, linh hoạt tận dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để đưa chủ trương, chính sách mới đến với bà con một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Công tác đưa pháp luật về bản làng của xã Mường Chanh được triển khai linh hoạt, gần gũi với đời sống. Cán bộ tuyên truyền khéo léo lồng ghép từng quy định pháp luật vào những câu chuyện, tình huống thường ngày của bà con. Chẳng hạn, khi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, cán bộ không đọc các quy định một cách máy móc mà đưa ra những tình huống thường gặp để người dân cùng trao đổi, như: Đồng bào dân tộc thường hay uống rượu khi gia đình, người thân, bạn bè trong bản có việc lớn, giao lưu cần phải thực hiện nghiêm quy định không lái xe khi trong người có nồng độ cồn... Từ những tình huống cụ thể, người dân dễ nhận biết hành vi đúng, hành vi vi phạm và chủ động điều chỉnh khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tiếng loa truyền thanh lưu động lại vang khắp bản làng bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng dân tộc. Nhịp sống số cũng dần đến với từng nếp nhà qua những thông báo ngắn gọn trên nhóm Zalo, Facebook của bản, giúp bà con chủ động cập nhật các chính sách mới.

Điểm lại những kết quả, ông Hoàng Văn Hùng, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND xã phụ trách tư pháp - hộ tịch, chia sẻ: Trong 9 tháng năm 2026, địa phương phối hợp tổ chức 30 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 3.000 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền xoay quanh những quy định mới và sát với đời sống thực tế, như đất đai, hộ tịch, hôn nhân gia đình, an toàn giao thông, an sinh xã hội, chuyển đổi số... Các buổi tuyên truyền tổ chức theo hướng trao đổi, đối thoại; bà con đặt câu hỏi về những vướng mắc đang gặp phải, cán bộ cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư, từ đó điều chỉnh nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu thực tế.

Công an xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bản Lọm Hỏm.

Ông Lường Văn Nguyên, bản Lọm Hỏm, chia sẻ: Qua tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn các quy định về đội mũ bảo hiểm, chấp hành đi đúng tốc độ, không lái xe khi vừa sử dụng rượu, bia... Những nội dung trước đây chưa nắm đầy đủ, nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Tôi sẽ nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng chấp hành khi tham gia giao thông.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã Mường Chanh còn đưa pháp luật vào giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở thông qua 14 tổ hòa giải, với 126 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã tiếp nhận và hòa giải thành công 5/5 vụ tranh chấp, đạt 100%. Tại bản Khoa, nơi có 213 hộ dân tộc Thái, hoạt động hòa giải được gắn chặt với các nhóm liên gia tự quản. Ông Lò Văn Thảo, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Khoa, chia sẻ: Khi có tranh chấp, 7 thành viên trong tổ sẽ trực tiếp tìm hiểu, giải thích rõ quy định pháp luật để các bên thấu tình đạt lý và tự nguyện thỏa thuận. Nhờ cách làm sát sao này, nhiều năm qua bản Khoa không phát sinh tranh chấp phức tạp.

Từ việc đổi mới phương pháp tuyên truyền đến phát huy hiệu quả hòa giải ở cơ sở, Mường Chanh từng bước đưa pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện với người dân. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày càng được nâng lên; từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không có khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục khắc phục những khó khăn, đưa thông tin pháp luật đến các nhóm dân cư ở địa bàn xa, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, thời gian tới, xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các nền tảng số và hệ thống truyền thanh cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên; kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.