Đà Nẵng phối hợp tổ chức lễ phát động và Giải chạy học sinh 'S-Race 2026'

Giải chạy học sinh “S-Race 2026” hứa hẹn mang đến sân chơi hấp dẫn dành cho học sinh trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH DANH

Lễ phát động và Giải chạy học sinh “S-Race 2026” tại Đà Nẵng nằm trong chuỗi sự kiện ngày chạy dành cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra vào ngày 14/11 tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) với khoảng 2.800 học sinh (tiểu học lớp 4-5, THCS và THPT) tham gia thi đấu chính thức. Ngoài ra, khoảng 1.400 người tham gia chạy phát động, gồm học sinh lớp 1-3 cùng phụ huynh/người giám hộ và học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên.

Ở nội dung thi đấu tính thành tích, cự ly cá nhân nam, nữ cấp tiểu học là 1km; cấp THCS là 2km. Riêng cấp THPT, cự ly thi đấu của cá nhân nữ là 2km và nam là 3km.

Ở nội dung chạy phát động, học sinh lớp 1-3 cùng gia đình (gồm 1 học sinh và 1-2 phụ huynh/người giám hộ) tham gia cự ly 1km; học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên (gồm 1 học sinh và 1 giáo viên) cũng tham gia cự ly 1km.

Cùng với quy mô cấp thành phố, các xã, phường, đặc khu căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức thi đấu và chạy phát động với số lượng phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng sự kiện tại điểm cầu chính ở phường An Hải.

Theo UBND thành phố, sự kiện nhằm lan tỏa thói quen rèn luyện thể thao đến học sinh, gia đình và nhà trường; nâng cao thể lực, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Hoạt động cũng hướng đến xây dựng môi trường sống lành mạnh, lối sống tích cực; giáo dục nhân cách qua các hoạt động giàu tính nhân văn; tăng cường gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời, phát động phong trào rèn luyện thể dục - thể thao thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất.

UBND thành phố yêu cầu công tác tổ chức lễ phát động và Giải chạy học sinh “S-Race 2026” phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh tham gia; đồng thời chú trọng các biện pháp an ninh trật tự, phòng, chống tai nạn. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì giải chạy thành hoạt động thường niên cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai thực hiện kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan truyền thông tăng cường quảng bá hình ảnh và môi trường du lịch Đà Nẵng trước, trong suốt thời gian diễn ra giải.

Công an thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực diễn ra sự kiện.