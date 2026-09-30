Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Như tin đã đưa, mấy ngày gần đây, hội nhóm “con ghét bố mẹ” trên Facebook tăng thành viên nhanh chóng, từ khoảng 40.000 người ngày 28-9 lên gần 187.000 người vào sáng 30-9 và vẫn đang có xung hướng gia tăng. Hiện tượng này đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ.