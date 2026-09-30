Bắc Ninh: Truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”

Sáng 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Lao động thành phố (phường Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh và Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” năm 2026.

Các đại biểu trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Tham dự chương trình có đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố Bắc Ninh, một số sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chương trình là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật; nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đồng thời giao lưu, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay thông qua các tiểu phẩm, hoạt động truyền thông sinh động và những câu chuyện từ thực tiễn; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên trì vận động các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em, thanh thiếu niên cùng xây dựng nếp sống vắn minh, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Mong muốn mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ vừa là người tham gia giao thông, vừa là một nhân tố lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong gia đình và cộng đồng .

Tiểu phẩm truyền thông về an toàn giao thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tiền Phong.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu sáng kiến với sự tham gia của 3 đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Bắc Giang, Tiền Phong và xã Kép gồm các tiểu phẩm: “Đừng để một phút vội vàng đổi cả đời ân hận”; “Một đoạn đường – Một bài học để nhớ”; “Chuyến tàu không chờ ai”.

Thông qua những tình huống gần gũi trong cuộc sống, các tiểu phẩm truyền tải thông điệp về hậu quả của việc chủ quan, thiếu ý thức khi tham gia giao thông; đề cao trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc nhắc nhở, vận động người thân chấp hành quy định pháp luật.

Cùng với giao lưu sáng kiến, các báo cáo viên Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức truyền thông chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm gia đình trong thực hiện an toàn giao thông” nhằm chia sẻ một số nội dung quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; chấp hành đúng làn đường, tốc độ và các quy định về trật tự, an toàn giao thông…

Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cùng phần quà, dành tặng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên địa bàn. Những phần quà góp phần động viên, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.