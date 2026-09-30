Hàng trăm trẻ em bị tạm giữ trong cuộc biểu tình học sinh tại Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez xác nhận lực lượng chức năng đã tạm giữ ít nhất 440 người trên toàn quốc trong ngày 29/9. Phần lớn những người bị bắt là học sinh trung học và thanh thiếu niên. Khoảng hai phần ba trong số này đã bị chuyển sang chế độ tạm giam hành chính.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, đợt biểu tình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 trường trung học (trên tổng số 3.700 trường toàn quốc). Làn sóng bất mãn bắt đầu bùng phát từ khu vực thủ đô Paris từ tuần trước, sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố lớn khác như Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes và Nantes.

Biểu tình học sinh, sinh viên lan rộng ở Pháp. Nguồn: X/TRT

Nguyên nhân chính khiến các học sinh xuống đường xuất phát từ những bức xúc kéo dài về điều kiện học tập: Tình trạng quá tải trong lớp học, thiếu hụt giáo viên trầm trọng, lịch học kéo dài, quy trình tuyển sinh đại học gây nhiều căng thẳng và cơ sở vật chất xuống cấp, cùng giá suất ăn bán trú đắt đỏ.

Học sinh tham gia đốt phá ở cổng trường học. Nguồn: MXH

Theo ghi nhận từ truyền thông địa phương, tại nhiều điểm nóng, học sinh đã dựng rào chắn bằng cách chất đống và đốt các thùng rác ngay trước cổng trường. Một số nhóm quá khích mang mặt nạ đã ném gạch đá, chai lọ, pháo hoa và chai axit về phía lực lượng chức năng.

Cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông biểu tình. Nguồn: MXH

Cảnh sát Pháp đã phải sử dụng dùi gậy và hơi cay để giải tán các đám đông. Cuộc đụng độ đã làm ít nhất 48 cảnh sát bị thương, cùng hơn 10 học sinh và 8 nhân viên nhà trường (bao gồm 3 hiệu trưởng) chấn thương.

Làn sóng phong tỏa của học sinh diễn ra song song với ngày tổng bãi công của công nhân và viên chức khối dịch vụ công trên toàn nước Pháp. Các công đoàn lao động xuống đường nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách và thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Pháp.