Hơn 20.000 giáo viên, học sinh được phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong tháng 9-2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên, học sinh.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai tại các trường như: THPT Nguyễn Văn Trỗi - Nha Trang; Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; THPT Lê Quý Đôn - Đông Hải; Tiểu học Tây Nha Trang; THCS Trương Định; THCS - THPT Đặng Chí Thanh - Cà Ná; THCS Ninh Sơn; THCS Thuận Bắc… Qua các buổi tuyên truyền, hơn 20.000 giáo viên, học sinh các trường đã được phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các quy định liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; quy tắc giao thông đường bộ; những hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đối với học sinh bậc THPT, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, như: Kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ khoảng cách an toàn, quan sát khi chuyển hướng, xử lý tình huống phát sinh, nhận diện và phòng tránh các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Học sinh trả lời câu hỏi của cán bộ cảnh sát giao thông về pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, học sinh còn tham gia quét mã QR để trả lời các câu hỏi kiểm tra nhận thức về pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông. Hình thức tương tác này giúp các em chủ động tiếp cận kiến thức, đồng thời tạo không khí sôi nổi, trực quan trong các buổi tuyên truyền. Thông qua hoạt động tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi giáo viên, học sinh không chỉ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần vận động người thân và cộng đồng cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các nhà trường duy trì, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là đối với học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường học đường an toàn.