Thi trực tuyến Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục, làm chủ công nghệ

Đại diện Ban tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến về 'bản nháp' nền tảng Cuộc thi trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên phần mềm hoặc nền tảng số do Ban Tổ chức lựa chọn và công bố - dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Thành viên Ban Tổ chức, các tổ biên soạn, thẩm định câu hỏi, tổ thư ký, giúp việc và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm không thuộc đối tượng dự thi.

Nội dung thi tập trung vào việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đại diện Ban tổ chức họp triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ‘Học Bác-Hiểu Đảng-Phát triển giáo dục-Làm chủ khoa học công nghệ’.

Cuộc thi cũng nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, gắn với tìm hiểu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Cuộc thi góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ GD&ĐT; đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thi trực tuyến cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng.

Theo Thể lệ, người dự thi tự đăng ký theo hướng dẫn của Ban Tổ chức trên trang Cuộc thi; sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham gia dự thi.

Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (A-B-C-D), được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi; người dự thi lựa chọn 1 phương án trả lời đúng. Mỗi câu hỏi đúng được 5 điểm, sai không bị trừ điểm, tổng điểm tối đa cho mỗi lượt thi là 100 điểm. Mỗi lượt thi có tổng thời gian làm bài tối đa 20 phút, được tính từ thời điểm người dự thi bắt đầu làm bài.

Sau khi hoàn thành, hệ thống tự động kết thúc bài thi, chấm điểm và ghi nhận thời gian và kết quả làm bài.

Đại diện các đơn vị tham gia, cho ý kiến.

Ban tổ chức cho biết, người dự thi được tham gia tối đa 5 lần trong mỗi tuần thi chính thức. Bài thi sau khi nộp và được hệ thống ghi nhận là kết quả chính thức của tuần thi đó, không được thi lại. Kết quả mỗi tuần là điểm thi cao nhất trong số các lần thi của thí sinh trong tuần thi đó.

Người dự thi phải tham gia đầy đủ 2 tuần thi chính thức mới đủ điều kiện xét giải chung cuộc. Điểm xét giải chung cuộc là điểm cao nhất trong các lần thi.

Phòng thi trực tuyến của từng tuần được mở và đóng theo khung thời gian do Ban Tổ chức công bố. Dự kiến mở từ 8 giờ 00 phút ngày bắt đầu tuần thi và đóng vào 22 giờ 00 phút ngày kết thúc tuần thi.

Trong thời gian phòng thi mở, người dự thi chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện bài thi. Sau thời điểm đóng phòng thi, hệ thống tự động khóa và không tiếp nhận bài dự thi.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian mở, đóng phòng thi do yêu cầu tổ chức hoặc sự cố kỹ thuật, Ban Tổ chức thông báo trên các kênh thông tin chính thức của Cuộc thi.

Cuộc thi gồm 1 tuần thi thử và 2 tuần thi chính thức. Dự kiến: - Tuần 1: Từ ngày 25-31/10/2026 (Thi thử) - Tuần 2: Từ ngày 1-7/11/2026 (Thi chính thức) - Tuần 3: Từ ngày 8-15/11/2026 (Thi chính thức)