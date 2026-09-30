Cách tính thời gian công tác để xếp lương, thăng hạng giáo viên

Băn khoăn về việc cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ sở giáo dục ngoài công lập để xếp bậc lương và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp vừa được một độc giả gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thái Thanh (Đồng Nai) phản ánh: Bà giảng dạy tại cơ sở giáo dục ngoài công lập từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2022, tham gia BHXH bắt buộc. Tháng 02/2023, bà trúng tuyển viên chức tại cơ sở giáo dục công lập. Khi được tuyển dụng, bà Thanh được xếp lương bậc 1, mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29 và chưa được tính thâm niên.

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Sau khi nghiên cứu Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, bà đã lập hồ sơ và đã được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, tính phụ cấp thâm niên đúng với số năm công tác có đóng BHXH tại cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tuy nhiên, hiện nay khi chuẩn bị làm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, bà Thanh có nghiên cứu Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, điểm d khoản 1 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), thấy quy định:

"Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (…) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ".

Bà Thanh hiểu rằng bà đủ điều kiện được cộng dồn thời gian công tác tại trường ngoài công lập để tính tương đương hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ khi xét thăng hạng; đồng thời làm căn cứ xếp bậc lương tương ứng.

Bà Thanh hỏi, áp dụng Nghị định số 77/2021/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung) trong trường hợp giáo viên từ cơ sở giáo dục ngoài công lập chuyển sang công lập thì bà có được cộng dồn thời gian công tác để xếp bậc lương không? Việc cộng dồn thời gian công tác này có được sử dụng làm căn cứ khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức được tính là thời gian tương đương giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện thời gian công tác đó đã được cơ quan có thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Đối với trường hợp nhà giáo có thời gian giảng dạy tại cơ sở giáo dục ngoài công lập và có đóng BHXH bắt buộc theo quy định, nếu thời gian công tác này đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, tính làm căn cứ xếp lương khi tuyển dụng vào viên chức thì thời gian đó được tính là thời gian tương đương giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ để xem xét điều kiện đăng ký dự xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Ngược lại, trường hợp thời gian công tác tại cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa được cơ quan có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ xếp lương khi tuyển dụng thì không có cơ sở để tính là thời gian tương đương giữ hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định nêu trên.

Việc thời gian công tác tại cơ sở giáo dục ngoài công lập được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP là nội dung độc lập với việc xem xét xếp lương khi tuyển dụng và xác định thời gian tương đương giữ hạng chức danh nghề nghiệp theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Thái Thanh liên hệ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý viên chức để rà soát hồ sơ tuyển dụng, xác định việc thời gian công tác tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây có được tính làm căn cứ xếp lương khi tuyển dụng hay không; trên cơ sở đó xác định thời gian tương đương giữ hạng chức danh nghề nghiệp khi tham gia xét hoặc thi thăng hạng theo quy định.