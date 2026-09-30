Công khai danh sách cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trong vòng 3 ngày

Tình trạng lạm thu đầu năm học tại nhiều trường học hiện nay đang gây ra gánh nặng tài chính và sự bức xúc cho cha mẹ học sinh. Ảnh minh hoạ: Đào Ngọc Thạch

Thông tin này được ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ trước những phản ánh của cha mẹ học sinh về các khoản thu tại một số cơ sở giáo dục thời gian gần đây.

Theo ông Ngô Văn Thịnh, khi xem xét một khoản thu có phải lạm thu hay không, phải đối chiếu khoản đó có nằm trong danh mục được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mức thu có đúng quy định và việc thu có bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích hay không.

Ông Ngô Văn Thịnh lấy ví dụ, tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định cụ thể về các khoản thu dịch vụ như ăn uống, bán trú, đưa đón học sinh, công nghệ và học tập số, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, học bơi, sử dụng máy lạnh... Nhưng việc một khoản thu nằm trong danh mục không có nghĩa là nhà trường có thể thu tùy ý.

Quy định của Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các khoản thu phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, lấy thu bù chi và không được vượt mức trần.

Cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi tiết; sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Khi kết thúc năm học, nếu số thu dịch vụ lớn hơn số chi thì phải hoàn trả cho người học.

Về kênh tiếp nhận phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ở cấp Bộ, Văn phòng Bộ cũng tiếp nhận thông tin phản ánh. Tính đến thời điểm trao đổi, Bộ đã tiếp nhận khoảng 30 phản ánh, kiến nghị của cá nhân liên quan đến lạm thu.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu công khai các khoản thu, chi và số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu. Các địa phương phải kiểm tra, giám sát và báo cáo về Bộ tình hình lạm thu cũng như kết quả xử lý.

Qua thực tế triển khai, việc thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều. Có nơi triển khai, kiểm tra, công khai thông tin sớm, nhưng cũng có nơi thực hiện chậm. Do đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc đã có quy định hay chưa mà quan trọng là khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý tại cơ sở, địa phương.

"Một vấn đề khác là các khoản thu mang danh nghĩa tự nguyện. Nếu thực sự tự nguyện, đúng mục đích, đúng thẩm quyền và được công khai thì pháp luật có quy định để thực hiện. Nhưng nếu lợi dụng danh nghĩa tự nguyện để ép buộc học sinh, phụ huynh đóng góp hoặc đặt ra khoản thu ngoài danh mục được phép thì phải kiểm tra và xử lý", ông Ngô Văn Thịnh nói.

Nguồn: Báo Chính phủ