152 cán bộ Đoàn, Hội, Đội An Giang được bồi dưỡng kỹ năng số, AI

Ở Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường, những câu chuyện về Bác Hồ được các thầy cô đưa đến thật gần với học sinh thông qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không chỉ có sách, ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người, nơi đây còn là không gian để học sinh tự đọc, tự tìm hiểu để cảm nhận và quan trọng hơn là tìm thấy trong những câu chuyện ấy những điều có thể bắt đầu từ chính cuộc sống của mình.