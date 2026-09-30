152 cán bộ Đoàn, Hội, Đội An Giang được bồi dưỡng kỹ năng số, AI
152 cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở ở An Giang được cập nhật kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, xây dựng văn bản, tổ chức hoạt động và quản lý phong trào.
Sáng 30/9, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2026.
Lớp bồi dưỡng tập trung vào đổi mới phương pháp vận động thanh thiếu nhi trong kỷ nguyên số; xây dựng, triển khai hoạt động STEM tại địa phương.
Đáng chú ý, học viên được cập nhật kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên truyền, xây dựng văn bản, tổ chức sự kiện trực tuyến và quản lý phong trào.
Qua lớp bồi dưỡng, cán bộ Đoàn, Hội, Đội được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/152-can-bo-doan-hoi-doi-an-giang-duoc-boi-duong-ky-nang-so-ai-a498394.html