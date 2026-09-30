Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại TP Cần Thơ có nhiều khởi sắc

Đại biểu thực hiện nghi thức truyền thông điệp Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố tổ chức lễ phát động “Tháng Khuyến học”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 và kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10).

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8/10.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học TP Cần Thơ; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Năm học 2025 - 2026, trong điều kiện vừa sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại 103/103 xã, phường, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới, ngành Giáo dục TP Cần Thơ giữ vững ổn định và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Có 103/103 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS từ mức độ 2 trở lên; thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt 97,01%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,11%; học sinh thành phố đoạt 95 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Tại Cuộc thi Robothon, học sinh Cần Thơ đạt 30 giải quốc gia và 14 giải quốc tế.

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﻿ Tuyên dương Tiền Trạng nguyên Tây Đô.

Cùng với đó, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu. Thành phố hiện có 4.349 tổ chức hội, với 1.180.520 hội viên; 740.235 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 5.459 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 1.775 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, 2.043 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập và 820.745 công dân đạt danh hiệu Công dân học tập.

Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học thành phố đã cấp 17.362 suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, tổng trị giá hơn 25 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, hiếu học là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần tự học, học tập suốt đời. Trong bối cảnh công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi sâu sắc cách học tập, làm việc và sản xuất, mỗi công dân cần có khả năng tự học, cập nhật tri thức và làm chủ công nghệ. Việc sử dụng công nghệ số và AI phải bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, quyền sở hữu trí tuệ; nội dung cần được kiểm chứng và sử dụng nguồn dữ liệu chính thống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xác định học tập suốt đời là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển nguồn nhân lực; ngành Giáo dục tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn người dân khai thác các nền tảng học tập trực tuyến, sách điện tử, trợ lý ảo học tập; phát triển thư viện số, tủ sách số trong nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, huy động nguồn lực xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài và bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho các nhóm còn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Khởi kêu gọi mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tinh thần: “Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.

Vinh danh các đơn vị tài trợ cho Quỹ khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ.

Tuyên dương, khen thưởng các mô hình học tập.

Dịp này, thành phố khen thưởng 24 mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2025; 43 sinh viên đỗ thủ khoa vinh dự nhận danh hiệu “Tiền Trạng nguyên Tây Đô” và 11 học sinh đạt điểm cao của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.