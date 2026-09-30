14 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới, nhiều trường tụt hạng

Ngày 30/9, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2027. Việt Nam có 14 đại diện lọt vào danh sách này, tăng 3 trường so với năm ngoái. Tuy nhiên, vị trí của hầu hết các trường đều giảm.

Đáng chú ý, Đại học Kinh tế Tp.HCM vẫn giữ thứ hạng cao nhất Việt Nam, nhưng rơi khoảng 200 bậc so với năm ngoái, từ nhóm 501-600 xuống nhóm 701-800.

Đại học Duy Tân cũng ở nhóm 701-800, nhưng đã rơi khoảng 100 bậc so với năm ngoái.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tụt sâu khoảng 400 bậc, từ nhóm 601-800 xuống nhóm 1001-1200.

Năm nay, không có đại diện nào của Việt Nam "thăng hạng", chỉ có 2 trường giữ nguyên hạng so với năm ngoái gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ba cái tên không xếp hạng năm ngoái, năm nay góp mặt gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, hạng 1601-1800, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cùng hạng 2001+.

Ảnh minh họa

Xếp hạng của đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới năm 2027 như sau:

Anh và Mỹ tiếp tục thống trị top 10, với Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) hạng 2, Đại học Stanford (Mỹ) vị trí thứ 3, đồng hạng với Đại học Princeton (Mỹ). Trong khi đó, Đại học Cambridge giữ vị trí thứ 5.

Đặc biệt lần đầu tiên, có ba trường đại học châu Á lọt vào top 15, trong đó Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vươn lên vị trí thứ 11, vượt qua Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ). Ngoài ra còn có Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) xếp thứ 13 và Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ 15.

THE đánh giá dựa trên 5 trụ cột cốt lõi, gồm: Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (30%), Chất lượng nghiên cứu (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Chuyển giao công nghệ (4%).

Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của THE quy tụ 2.297 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đến từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xét trên toàn thế giới, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong 11 năm liên tiếp.