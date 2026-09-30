Đổi mới quản trị, nâng chất giáo dục An Giang sau sắp xếp

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, trò chuyện với học sinh vùng biên giới An Giang.

Chiều 29/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh An Giang và thăm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành (xã Giang Thành, tỉnh An Giang).

Tham gia Đoàn công tác có ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; bà Vũ Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông; bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Thư ký Thứ trưởng; ông Vũ Văn Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; bà Vũ Thị Thu Hằng, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT).

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc.

Về phía tỉnh An Giang có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Sở GD&ĐT tỉnh An Giang có ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở; ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở, cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn.

Quản trị giáo dục cần thích ứng quy mô mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực. Với quy mô hơn 720.000 trẻ em, học sinh và trên 800 điểm trường sau sắp xếp, công tác quản lý, vận hành giáo dục trên địa bàn rộng, có biển đảo, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặt ra nhiều yêu cầu.

Thứ trưởng đánh giá Sở GD&ĐT đã thực hiện tốt công tác tham mưu, bảo đảm các hoạt động giáo dục diễn ra ổn định, đúng quy định; đồng thời phối hợp hiệu quả với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời xử lý, hỗ trợ những vấn đề phát sinh.

Đối với 3 trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn, Thứ trưởng đánh giá cao việc các trường được đưa vào vận hành, tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt cho học sinh vùng biên giới.

Thăm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành, Thứ trưởng ghi nhận sự mạnh dạn, năng động của học sinh và nhấn mạnh đây là chủ trương lớn nhằm góp phần giáo dục về chủ quyền đất nước, bảo đảm an sinh, chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Hòn Đất trong sáng cùng ngày, Thứ trưởng đánh giá đội ngũ giáo viên cơ bản thích ứng với mô hình mới, có tinh thần trách nhiệm, duy trì nền nếp và chăm chút các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc lắp đặt camera tại điểm lẻ được Thứ trưởng ghi nhận là một cách ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, cần tiếp tục phát huy và nhân rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cho rằng ngành Giáo dục An Giang cần tiếp tục quan tâm một số vấn đề như đổi mới phương thức quản trị tại các cơ sở có quy mô lớn; bố trí, sử dụng đội ngũ và biên chế; triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm sách giáo khoa và các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy học.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang.

Thứ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đánh giá và nâng cao hiệu quả vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Trước mắt, Sở cần tập trung kiểm tra những trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường; trên cơ sở đó hướng dẫn mô hình quản trị phù hợp, nhất là quy chế làm việc của Ban Giám hiệu.

Đồng thời, rà soát quy chế, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện tại các trường có quy mô lớn.

Sở GD&ĐT cũng cần tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý về năng lực quản trị, điều hành trường có nhiều điểm trường, phân hiệu; đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, phường những nội dung liên quan đến giáo dục để tăng cường phối hợp, hỗ trợ.

Bảo đảm điều kiện, nâng chất giáo dục

Về đội ngũ, Thứ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT khẩn trương phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bảo đảm đủ giáo viên cho năm học 2026 - 2027; đồng thời rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên đến từng trường, địa bàn và môn học.

Về cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT cần rà soát, xác định các hạng mục cần ưu tiên, tập trung đầu tư trọng điểm; tham mưu kế hoạch tổng thể sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất sau sắp xếp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, Thứ trưởng đề nghị tổ chức tốt hoạt động nội trú, bán trú, dinh dưỡng và hoạt động ngoài giờ; quan tâm đời sống học sinh, đồng thời bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT), phát biểu tại buổi làm việc.

Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, cần cụ thể hóa lộ trình đến từng xã, phường, đặc khu, gắn với các điều kiện để trẻ được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm bảo đảm các điều kiện thiết yếu, trước mắt là cung ứng đầy đủ sách giáo khoa; xác định rõ cơ chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn nhằm hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện, đồng thời chủ động nhận diện và xử lý các nguy cơ, rủi ro trong hoạt động giáo dục.

Bà Vũ Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Về chuyển đổi số, Thứ trưởng mong muốn công nghệ trở thành công cụ phục vụ quản trị giáo dục của toàn tỉnh, không chỉ được ứng dụng riêng lẻ tại từng trường. An Giang đã có nền tảng về học bạ số và hệ thống dữ liệu, do đó cần tiếp tục hoàn thiện, sớm xây dựng bộ chỉ số phục vụ quản lý, điều hành chung trên toàn tỉnh. Cùng với đó, từng bước hình thành các trường chất lượng cao, tăng cường STEM, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo theo định hướng của ngành.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng cho rằng quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cơ hội để An Giang định vị lại mạng lưới theo không gian phát triển mới của tỉnh, gắn với các lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, logistics, cửa khẩu, du lịch biển và kinh tế biển. Qua đó, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực, góp phần đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Ổn định mạng lưới, tạo đà phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp.

UBND tỉnh An Giang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và Đoàn công tác. Ngay sau buổi làm việc, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, địa phương rà soát từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tập trung giải quyết; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Bộ và các cơ quan Trung ương xem xét.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi làm việc.

“Với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm các điều kiện tốt nhất có thể cho giáo viên và học sinh, giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2026 - 2027”, bà Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết với tinh thần “nơi nào có học sinh, nơi đó có giáo viên”, Sở GD&ĐT đang chỉ đạo triển khai đồng thời hai giải pháp nhằm bảo đảm đủ giáo viên.

Trước mắt, ngành điều tiết đội ngũ giáo viên cơ hữu, bố trí dạy thêm giờ phù hợp để đáp ứng nhu cầu giảng dạy; đồng thời thực hiện hợp đồng giáo viên, chủ yếu ở bậc mầm non.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, chia sẻ về giải pháp khắc phục thiếu giáo viên.

Theo ông Trần Quang Bảo, việc hợp đồng giáo viên đặt ra yêu cầu về bảo đảm nguồn kinh phí. Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ để tham mưu, xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, đây là giải pháp trước mắt, dự kiến thực hiện trong khoảng 1 - 1,5 năm. Về lâu dài, ngành cần có phương án ổn định đội ngũ, bởi việc kéo dài giải pháp hợp đồng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo.

Báo cáo Đoàn công tác, ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết đến nay, toàn ngành GD&ĐT tỉnh quản lý 23.047 nhóm, lớp với tổng số 721.790 trẻ em, học sinh. Trong đó, GDMN có 3.352 nhóm, lớp với 78.167 trẻ; GDPT có 19.295 lớp với 626.711 học sinh; GDTX có 400 lớp với 16.912 học sinh.

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.296 đơn vị trường học công lập. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 618 đầu mối, còn lại 678 trường học các cấp. Mạng lưới sau sắp xếp hình thành 618 phân hiệu và 860 điểm trường lẻ.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, báo cáo Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT.

Theo ông Trần Tuấn Khanh, dưới sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành GD&ĐT An Giang đã triển khai khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, trong đó thực hiện sáp nhập, giảm 47,7% số đầu mối trường, lớp gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt và duy trì việc học tập của học sinh.

Cùng với đó, công tác huy động trẻ mầm non và học sinh các cấp đầu năm học có chuyển biến tích cực; hoạt động dạy và học cơ bản ổn định ngay sau khai giảng. Đặc biệt, việc đưa 3 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 1 vào sử dụng cũng tạo thêm điều kiện cho giáo dục vùng biên.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đang phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo thi công 6 dự án trường nội trú biên giới giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư 1.320,522 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/9/2026, tiến độ xây lắp các dự án đạt từ 14,01% đến 24,90%.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bảng tượng trưng tặng 100 bộ thiết bị vận động thể chất cho học sinh An Giang.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT trao tặng 100 bộ thiết bị vận động, góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh An Giang rèn luyện thể chất.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT thăm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành.