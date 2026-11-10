Đưa Anh trở về với đất mẹ

Chính quyền địa phương xã Giao Bình (Ninh Bình) tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Quý, trước khi tổ chức an táng vào Nghĩa trang liệt sĩ.

Ngay sau khi nắm được nguyện vọng của gia đình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần chủ động liên hệ, hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết. Đồng thời, đơn vị trực tiếp hỗ trợ gia đình trong quá trình cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ, bảo đảm hành trình diễn ra thuận lợi, chu đáo và trang trọng.

Ngày 8-11, hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Quý được đưa về quê nhà trong sự đón nhận thành kính của chính quyền địa phương, nhân dân và gia đình. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần về nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.