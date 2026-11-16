Nữ cán bộ Công an phường và hành trình gieo yêu thương

Công việc thường ngày bận rộn, nhưng Đại úy Dương Thị Xuân Quý luôn sắp xếp thời gian để tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Rời quê Quảng Trị vào phường Bàn Thạch mưu sinh, chị Phan Thị Thủy một mình nuôi các con ăn học. Bị khiếm thị, chị vẫn ngày ngày bán hàng rong, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống. Biết được hoàn cảnh ấy, Đại úy Dương Thị Xuân Quý đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Năm 2025, em Văn Bảo Châu, con đầu của chị Thủy, được trao tặng xe đạp để thuận tiện đến trường. "Em rất cảm động trước sự quan tâm của cô Quý. Cô thường xuyên hỗ trợ kinh phí, sách vở và động viên em học tập. Đây là động lực để em cố gắng vươn lên, sau này có điều kiện sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như gia đình mình", em Văn Bảo Châu chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Thủy, từ năm 2020 đến nay, Đại úy Quý còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như mô hình "Mẹ đỡ đầu", chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" và vận động gây quỹ hỗ trợ người nghèo. Từ năm 2025, trên cương vị Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Công an phường Bàn Thạch, Đại úy Quý tiếp tục kết nối, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Hơn 200 suất cháo, sữa; 50 chiếc áo ấm; 100 suất quà cho bệnh nhân ung thư; 30 phần quà cho trẻ em khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và 10 chiếc xe đạp đã được trao đến những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với vai trò tình nguyện viên Câu lạc bộ Máu nóng Quảng Nam, Đại úy Quý đã có 28 lần hiến máu, đồng thời vận động đồng đội cùng tham gia hỗ trợ bệnh nhân cần máu cấp cứu.

Đại úy Dương Thị Xuân Quý thường xuyên gặp gỡ, động viên, hỗ trợ em Văn Bảo Châu.

Đại úy Dương Thị Xuân Quý cho biết: "Với tinh thần "Gần dân nhất", tôi cùng Chi hội Phụ nữ luôn nỗ lực kết nối các nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần hạn chế những nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở".

Tính từ năm 2020 đến nay, Đại úy Quý đã vận động, kết nối hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Kết quả ấy có sự chung sức của tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường, đoàn viên, hội viên và các nhà hảo tâm, nhưng vai trò của Dương Thị Xuân Quý đặc biệt nổi bật. Đánh giá về những hoạt động này, Trung tá Văn Nguyên Hiền- Phó Trưởng Công an phường Bàn Thạch cho biết: "Đơn vị ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đồng chí Dương Thị Xuân Quý trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội. Những việc làm này không chỉ giúp đỡ người dân khó khăn mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở".

Từ những suất cháo nghĩa tình, chiếc xe đạp tiếp sức đến trường đến những giọt máu sẻ chia, mỗi việc làm đều góp phần cụ thể hóa tinh thần thi đua "Ba Nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Với Đại úy Dương Thị Xuân Quý và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Bàn Thạch, gần dân không chỉ là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm với cuộc sống của nhân dân. Đó cũng chính là cách những giá trị nhân văn được vun đắp, lan tỏa từ những việc làm bình dị mỗi ngày.