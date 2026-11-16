Kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ

Trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng 2045, vai trò của nghị viện ngày càng quan trọng, không chỉ trong việc chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia mà còn trong giám sát, bảo đảm các cam kết đó được thực hiện hiệu quả.