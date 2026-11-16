Kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ
Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc diễn đàn.
Nguồn: VTV
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