Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Sáng nay (16/11), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị "Quán triệt, triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển". Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trước mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, yêu cầu công tác bảo đảm ANTT ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án để huy động các cấp, các ngành cùng tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất "đột phá", tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong công tác bảo đảm ANTT để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phim tư liệu đánh giá khái quát toàn cảnh tình hình thế giới cũng như khu vực có tác động, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT; những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất ANTT và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các tham luận của đại biểu tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, đề án nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế-xã hội và góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Các đại biểu cũng thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án nhằm góp phần giữ vững an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là: Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về "Chiến lược an ninh quốc gia"; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về "Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm ANTT vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Sự phối hợp trong công tác giữa các cơ quan, ban, ngành có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa bàn...

Hội nghị "Quán triệt, triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm ANTT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ và 58 nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông./.