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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29

Sáng 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN- Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN- Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-trung-quoc-lan-thu-29-post1148523.vnp