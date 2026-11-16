Cần sớm khắc phục sạt lở trên đèo Lùng Pa

Tuyến Quốc lộ 1B đoạn qua đèo Lùng Pa, thuộc địa phận xã Điềm He dài khoảng 7 km. Do ảnh hưởng cơn bão Narra hồi cuối tháng 8/2026, trên đoạn tuyến này đã xuất hiện 2 điểm sạt lở taluy âm gây sụt lún, nứt gần 1/2 nền đường tại Km 21 +450 - Km 21 + 675. Đến nay, dù đã được đơn vị chức năng cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng, song nguy cơ gây mất an toàn giao thông vẫn còn hiện hữu.

Điểm sạt trượt tại Km21 + 650 – Km21 + 675 trên tuyến quốc lộ 1B, đoạn qua địa bàn xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

Là người thường xuyên đi qua lại trên tuyến đường, chị Nguyễn Thị Phương, thôn Đức Hinh, xã Văn Quan chia sẻ: Tôi thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này mỗi ngày, tôi thấy tại hai vị trí bị sạt taluy âm lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây để người và phương tiện đi nhận biết đây là khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm thấy bất an khi lưu thông qua đây, nhất là khi trời nhập nhoạng tối, nếu không quen đường thì tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Em Triệu Văn Hoan, lớp 12A1, Trường THPT Văn Quan cho biết: Ngày nào em cũng đi học qua đoạn đường này. Khi đến điểm sạt lở em rất sợ gặp ô tô vì đường nhỏ nên phải nhường ô tô qua trước, nếu cố đi qua sẽ rất nguy hiểm. Em mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm, sửa chữa đoạn đường này nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân khi đi lại.

Theo thông tin từ đơn vị chức năng, do ảnh hưởng cơn bão Narra hồi cuối tháng 8/2026, trên tuyến quốc lộ 1B có 36 vị trí bị sạt trượt với khối lượng gần 7.000 m3 đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, tại Km21+450 – Km21 +570 và Km21 + 650 – Km21 + 675 xuất hiện đoạn nứt, lún kéo dài khoảng 20 - 22m, rộng 8 - 10cm, phạm vi sạt lở phía taluy âm đã phát triển vào khoảng một nửa bề rộng mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị duy tu, bảo dưỡng tuyến đường đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cắm biển, phân luồng giao thông, cùng đó đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ và nguy cơ trượt sạt, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án đánh giá tổng thể, xử lý bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Bà Lý Thị Dương, Chủ tịch UBND xã Điềm He cho biết: Trước thực trạng trên, UBND xã đã có kiến nghị gửi các cơ quan liên quan đề nghị chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở tại đèo Lùng Pa nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các vị trí sạt lở này vẫn chưa được xử lý.

Xúc dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông là những giải pháp cần thiết trước mắt, song mới chỉ giúp hạn chế nguy cơ và bảo đảm trong điều kiện hiện tại. Trước thực tế này, chính quyền và người dân địa phương có tuyến đường đi qua mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm khắc phục các điểm sạt lở, gia cố những vị trí có nguy cơ cao. Qua đó bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và duy trì ổn định tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.