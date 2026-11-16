Từ truyền thống 80 năm đến khát vọng Trường Chính trị chuẩn mức 2

Vương Quang Minh

(Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)

Trình bày: Hồng Toại • 16/11/2026

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Dấu ấn lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên năm 1946 cùng với tiên phong đạt chuẩn mức 1, đã tô thắm lịch sử Trường Chính trị tỉnh Nghệ An qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và đổi mới. Giá trị lớn nhất của chặng đường ấy là năng lực đáp ứng công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 đến năm 2030 phải trở thành khát vọng và động lực phát triển.

Qua các thời kỳ, dù tên gọi, mô hình tổ chức và điều kiện hoạt động có nhiều thay đổi, sứ mệnh cốt lõi của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vẫn nhất quán: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đã hun đúc nên bản sắc của Nhà trường, tuyệt đối trung thành với Đảng; gắn lý luận với thực tiễn; người thầy lấy sự gương mẫu làm sức thuyết phục, và tinh thần chủ động đổi mới trước mỗi bước ngoặt của cách mạng.

Một dấu mốc quan trọng là ngày 30 tháng 01 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được công nhận đạt chuẩn mức 1, mở ra trang sử mới trong lịch sử Nhà trường. Từ đó đến nay, Trường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, mở 654 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 44.236 lượt học viên; số giờ nghiên cứu khoa học đạt 65.025 giờ, vượt chuẩn 164,3%; nghiên cứu 04 đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh, 24 đề tài cấp trường; tổ chức 27 Hội thảo khoa học các cấp, xuất bản 12 sách, kỷ yếu từ kết quả hội thảo; có 183 bài viết, công trình khoa học công bố trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử. Hơn 120 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đạt 29 giải ở các cấp.

Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Cùng với thành tích là đơn vị được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng 3, giai đoạn này Nhà trường được Chính phủ tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2025; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3 bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 3 bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiều khen thưởng khác.

Kết quả này là sự ghi nhận đối với nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên; đồng thời phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp của các cấp, các ngành.

Quang cảnh Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Quy định số 396-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 28/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trường chính trị chuẩn, Nhà trường xác định xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 2 đến năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên với chất lượng và hiệu quả hoạt động trên từng lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU (ngày 28/5/2026) về việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 đến năm 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Trước hết, làm sâu sắc sứ mệnh của một trường Đảng địa phương, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân, có bản lĩnh, đạo đức, năng lực tổ chức thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo. Người cán bộ hôm nay không chỉ kiên định về lập trường mà còn phải sâu sắc về tư duy, giỏi về phương pháp, chuẩn về đạo đức, thành thạo kỹ năng số.

Trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI); rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, xây dựng lộ trình đào tạo tiến sĩ, bồi dưỡng giảng viên chính, giảng viên cao cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi giảng viên xác lập lĩnh vực chuyên sâu, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và lấy chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá.

Hội thi giáo viên dạy giỏi và học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026.

Đối với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nhà trường triển khai Đề án số 09-ĐA/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng cán bộ; bước đầu mở 29 lớp với 1.250 học viên thuộc ba khối: Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; biên soạn tài liệu theo Hướng dẫn số 1044-HD/HVCTQGHCM ngày 23/7/2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng đồng giảng, gắn lý luận với thực tiễn, thảo luận, thực hành; xây dựng ngân hàng tình huống, phát triển học liệu số và lấy khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm tiêu chí đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu về xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 2. Ảnh: Thanh Lê

Về phát triển nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học. Tập trung nghiên cứu những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chính quyền địa phương 2 cấp; quản trị cơ sở; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính; kinh tế tư nhân; liên kết vùng; phát triển miền Tây Nghệ An; văn hóa và con người. Triển khai Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức chuyên gia; hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng hợp tác khoa học với các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở nghiên cứu; nâng cao chất lượng công bố khoa học, cung cấp luận cứ cho công tác lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Giờ lên lớp tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong xây dựng mô hình điển hình và sản phẩm đặc trưng. Đảng bộ Trường triển khai mô hình “Dân vận khéo”, điểm sáng thực hiện dân chủ ở cơ sở với nội dung “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; đồng thời Nhà trường xây dựng 11 mô hình điển hình theo hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để nghiên cứu các sản phẩm khoa học, giải đáp những vấn đề thực tiễn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, từng bước hình thành những dấu ấn riêng của Nhà trường.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị đi thực tế tại Bảo tàng Nghệ An.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho phát triển. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 14/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ, Nhà trường từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, tích hợp học liệu số, thư viện điện tử, dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, bảo đảm an toàn thông tin. Tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, xây dựng phòng học thông minh; giữ gìn bản sắc văn hóa trường Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nghề nghiệp.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Nhà trường diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, khẳng định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Quy định số 222-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị tỉnh, thành phố đặt ra sứ mệnh mới cho Nhà trường với khối lượng nhiệm vụ lớn hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nghệ An - Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia”. Ảnh: Thanh Lê

Nghệ An đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với quyết tâm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đòi hỏi Nhà trường phải phát huy nền tảng truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, để xây dựng Trường đạt chuẩn mức 2 đến năm 2030, từ đó nâng cao vị thế, khẳng định vững chắc vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học cho tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trường Chính trị tỉnh Khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2026–2028. Ảnh: Thanh Lê

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, địa phương là điều kiện để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi khoa, phòng và mỗi cán bộ, giảng viên cần chủ động nâng cao chất lượng bài giảng, giá trị công trình khoa học, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và uy tín nghề nghiệp là thước đo của trường chính trị đạt chuẩn mức 2, qua đó khẳng định những đóng góp mới của Nhà trường trong kỷ nguyên vươn mình.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Bước vào chặng đường mới, Nhà trường phải đưa từng mục tiêu của trường chuẩn thành công việc, sản phẩm và kết quả cụ thể. Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị theo hướng xác định rõ chỉ tiêu, kết quả hoàn thành, người chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện, để quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng chuẩn mức 1, phát triển đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững, năng lực số và năng lực nghiên cứu; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực cán bộ sát yêu cầu của cơ sở; tăng cường tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, quản lý. Đó là cách Nhà trường viết tiếp truyền thống 80 năm bằng chất lượng chuyên sâu và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Nghệ An.