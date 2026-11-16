Quảng Ngãi tập trung cao nhất nguồn lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Đại tá Mai Kim Bình, năm 2026, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập trong nước được 64 hài cốt liệt sĩ, trong đó nhiều địa phương trong tỉnh đạt kết quả cao như: xã Đăk Pék 18 hài cốt liệt sĩ; xã Đặng Thùy Trâm 14 hài cốt liệt sĩ; phường Đăk Cấm 10 hài cốt liệt sĩ…

Cùng với trong nước, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 cũng đã tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh và 5 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia. Đồng thời, đã bàn giao 100% số lượng mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, địa hình đa dạng, nhiều khu vực miền núi, sông suối, rừng sâu. Trong khi đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ, nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút. Do đó, công tác thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa và tổ chức lực lượng tìm kiếm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các lực lượng thu thập, số hóa xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Vì vậy, giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm” cần tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm an toàn, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Với mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập 194 hài cốt liệt sĩ của giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và hiệu quả tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục rà soát toàn diện địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, địa bàn có nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhưng chưa được tìm kiếm hoặc đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả; kịp thời xác minh, bổ sung và đánh giá lại các nguồn tin mới phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tập trung thực hiện phương châm “rõ thông tin, rõ địa bàn, rõ đối tượng, rõ trách nhiệm”, phân loại từng khu vực, từng nguồn tin và từng trường hợp để xây dựng kế hoạch tìm kiếm phù hợp.

Đối với những địa bàn có điều kiện, tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm ngay; đối với địa bàn khó khăn, phức tạp, tiếp tục thu thập thông tin, xác minh nhân chứng, bổ sung hồ sơ, tài liệu và xác định phương án tìm kiếm phù hợp, không để bỏ sót các trường hợp có khả năng tìm kiếm, quy tập.