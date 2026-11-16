Xác định tài xế ô tô tông văng cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy

XEM CLIP: (Nguồn: Cục CSGT)

Sáng 16/11, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã mời tài xế ô tô liên quan vụ tông cô gái đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường đến làm việc.

Trước đó, chiều 13/11, chị C.T.T.L. (SN 1996, trú xã An Phú, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong, thì bị một ô tô màu trắng tông từ phía sau.

Camera an ninh ghi lại cảnh chị L. bị hất văng xuống đường, xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn. Sau va chạm, tài xế không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đơn trình báo của người dân, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương truy xét, xác định được tài xế ô tô sau hơn 1 giờ kể từ khi nhận đơn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, ông T.T.H. (SN 1979, trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) thừa nhận điều khiển ô tô BKS 76A-22.xxx gây ra vụ va chạm trên, sau đó rời khỏi hiện trường mà không trình báo với cơ quan chức năng.

Theo lời ông H., khi đang lái xe từ công ty về nhà, ông xảy ra va chạm với xe máy của chị L. Do hoảng hốt, mất bình tĩnh sau cú va chạm mạnh, ông đã lái xe bỏ chạy. Nam tài xế bày tỏ sự ân hận, gửi lời xin lỗi nạn nhân và mong muốn được khắc phục hậu quả.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.