Khám bệnh miễn phí cho người có công và gia đình khó khăn

Tại chương trình, người dân được khám thể lực, chụp X-quang ngực thẳng, siêu âm ổ bụng để tầm soát, phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe. Sau khi thăm khám, người dân được các bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát tư vấn trực tiếp và cấp thuốc miễn phí. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường về tim mạch được chỉ định đo điện tâm đồ để đánh giá và có hướng xử trí phù hợp.

Chương trình có khoảng 30 bác sĩ cùng hàng chục nhân viên y tế, cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường An Lạc tham gia, tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân.

Ông Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, Trưởng Ban tổ chức, cho biết chăm sóc sức khỏe người dân là nhiệm vụ quan trọng đang được Nhà nước đẩy mạnh. Với vai trò là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, ban tổ chức mong muốn góp sức vào công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân TPHCM, nhất là người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế.

Cô Đỗ Thị Lè (76 tuổi, khu phố 32), một cựu chiến binh, chia sẻ đến khám từ sớm và được nhân viên hỗ trợ tận tình. “Các bác sĩ khám kỹ, tư vấn và hỏi han tận tình. Tôi rất vui và thấy mình may mắn khi được khám bệnh như thế này”, cô Lè nói.