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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29

Sáng 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-trung-quoc-lan-thu-29-post1403145.html