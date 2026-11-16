Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Dương Giang/TTXVN