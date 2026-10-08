Đưa AI vào trường học

Tiết học về AI tại Trường THPT Mộc Lỵ.

Tại Trường THPT Mộc Lỵ, tiết học đầu tiên về trí tuệ nhân tạo diễn ra trong không khí sôi nổi. Những khái niệm còn khá mới mẻ như chatbot, câu lệnh prompt, AI tạo sinh, được giáo viên giới thiệu bằng những tình huống gần gũi, trực quan. Từ những công cụ trí tuệ nhân tạo phổ biến như ChatGPT, Gemini, Grok, các em học sinh được trực tiếp thực hành, đặt câu hỏi và tương tác với AI, cách khai thác phục vụ học tập và được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu, đánh giá thông tin.

Em Nguyễn Đăng Phúc, lớp 12A1, Trường THPT Mộc Lỵ, chia sẻ: Trước khi nhà trường đưa AI vào giảng dạy, em đã biết và sử dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong học tập và cuộc sống nhưng chủ yếu đặt câu hỏi theo cách đơn giản, nên câu trả lời nhận được đôi khi chưa sát với yêu cầu. Qua các tiết học và sự hướng dẫn của thầy cô, em đã biết cách xây dựng câu lệnh cụ thể hơn, xác định rõ bối cảnh, vai trò và yêu cầu đối với AI. Nhờ vậy, giúp em khai thác công cụ này hiệu quả hơn, hỗ trợ tốt cho việc học tập.

Giáo viên Trường Mầm non Ngôi Sao, phường Tô Hiệu sử dụng AI trong hoạt động giáo dục trẻ mầm non.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu, tiết ôn tập Hóa học của lớp 9A1 được thiết kế thành một trải nghiệm công nghệ gắn với bài toán thực tế. Thay vì đưa ra đáp án có sẵn, giáo viên giao nhiệm vụ để học sinh sử dụng AI hỗ trợ cân bằng một phương trình hóa học mà phản ứng thực tế không thể xảy ra, AI vẫn đưa ra kết quả mà không nhận diện được điểm bất hợp lý. Từ kiến thức đã học và những gợi mở của giáo viên, học sinh lần lượt phân tích, đối chiếu và nhận ra điểm sai trong câu trả lời của AI. Sau đó, các em tiếp tục điều chỉnh câu lệnh, bổ sung thông tin và yêu cầu AI kiểm tra điều kiện phản ứng trước khi đưa ra kết quả đúng. Tiết học khép lại với thông điệp: AI có thể hỗ trợ tìm kiếm và xử lý thông tin, nhưng câu trả lời không phải lúc nào cũng chính xác. Người sử dụng cần giữ tư duy phản biện, kiểm tra độ chính xác của thông tin và biết điều chỉnh câu lệnh phù hợp.

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La sử dụng AI hỗ trợ lập trình Robot.

Cô giáo Lê Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, thông tin: Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ động tìm hiểu, khai thác các công cụ AI để đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế học liệu và tạo thêm những tình huống học tập có tính tương tác. Hướng dẫn học sinh sử dụng AI đúng mục đích, kiểm chứng thông tin và đánh giá kết quả, tận dụng được lợi ích của công nghệ mà vẫn duy trì khả năng tư duy độc lập.

Triển khai nhiệm vụ đột phá chiến lược “Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong GD&ĐT” theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT triển khai đưa AI vào giảng dạy. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, giúp giáo viên làm quen với công nghệ và nâng cao kỹ năng khai thác AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn kỹ năng số và ứng dụng AI cho 21.858 cán bộ quản lý, giáo viên (đạt 88,54%); tổ chức chương trình “Làm chủ AI - Trở thành SuperTeacher” cho gần 2.400 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học... Qua đó, đội ngũ nhà giáo được trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng AI trong quản lý, thiết kế bài giảng, xây dựng đề kiểm tra, hỗ trợ học sinh học tập; đồng thời, nâng cao nhận thức về việc sử dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Học sinh Trường THPT Mộc Lỵ thực hành sử dụng AI dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Sở tiếp tục tăng cường các chương trình tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường, cập nhật liên tục các công cụ mới, hữu ích hơn; lập dự toán kinh phí đầu tư 300 phòng học thông minh cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; xây dựng ngân hàng tài liệu hướng dẫn miễn phí; tổ chức các cuộc thi sáng tạo ứng dụng AI trong giáo dục; tạo cơ chế khuyến khích, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Ngoài nội dung giáo dục cốt lõi với thời lượng 12 tiết/năm, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức thêm những nội dung mở rộng, phù hợp với nhu cầu và năng lực của học sinh. Từ những tiết học đầu tiên, việc trang bị kỹ năng sử dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm đang đặt nền móng cho một thế hệ học sinh biết làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận tri thức và thích ứng với môi trường học tập số.