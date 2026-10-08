Con cháu các gia đình sở hữu tập đoàn lớn thường học đại học nào?

Theo một báo cáo được công bố ngày 7/10, gần như toàn bộ thành viên thế hệ thứ tư và thứ năm của các gia đình chaebol Hàn Quốc từng học tập ở nước ngoài, trong khi tỷ lệ này ở thế hệ sáng lập chỉ là 5,9%.

Chaebol là những tập đoàn lớn thường do các gia đình sở hữu và kiểm soát, như Samsung, LG và Hyundai.

Công ty nghiên cứu dữ liệu doanh nghiệp CEO Score đã phân tích quá trình học tập của 350 thành viên thuộc các gia đình sở hữu 89 tập đoàn lớn. Trong số 49 thành viên thuộc thế hệ thứ tư và thứ năm được khảo sát, 46 người từng học tập ở nước ngoài.

Ở thế hệ đầu tiên, tỷ lệ này chỉ là 5,9%, tương đương 2/34 người. Sang thế hệ thứ hai, con số tăng lên 67,9%, tương đương 76/112 người và đạt 78,7%, tương đương 122/155 người ở thế hệ thứ ba.

Các thành viên thế hệ thứ nhất đến thứ ba thường hoàn thành chương trình cử nhân tại các đại học Hàn Quốc trước khi học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài, trong đó có các chương trình MBA.

Xu hướng thay đổi ở thế hệ thứ tư và thứ năm. Nhiều người bắt đầu du học khi còn chưa đến tuổi trưởng thành hoặc theo học đại học ở nước ngoài ngay từ bậc cử nhân. Trong số 46 thành viên thế hệ thứ tư và thứ năm từng học tập ở nước ngoài, 33 người, tương đương 71,7%, bắt đầu du học từ bậc đại học.

Columbia có nhiều cựu sinh viên thuộc các gia đình chaebol nhất

Trong số các đại học nước ngoài, Đại học Columbia tại New York (Mỹ) có nhiều cựu sinh viên thuộc các gia đình chaebol Hàn Quốc nhất, với 22 người.

Trong số này có ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, từng học MBA tại Columbia; ông Lee Sun-ho, người thừa kế Tập đoàn CJ, từng học kinh tế tài chính; ông Lee Hae-wook, Chủ tịch Tập đoàn DL, trước đây có tên Daelim Group, từng lấy bằng thạc sĩ thống kê ứng dụng.

Đại học New York (NYU) đứng thứ hai với 18 cựu sinh viên thuộc các gia đình chaebol Hàn Quốc.

Những người từng học tại đây gồm ông Park Yong-sung, cựu Chủ tịch Tập đoàn Doosan, từng lấy bằng MBA; ông Park Gee-won, Chủ tịch Doosan Enerbility, cũng có bằng MBA; ông Shin Joong-ha, con trai cả của ông Sin Chang-hae, Chủ tịch Kyobo Life Insurance.

Ngoài Mỹ, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc và Đại học Keio của Nhật Bản có số lượng cựu sinh viên thuộc các gia đình chaebol lớn của Hàn Quốc nhiều nhất, với 4 người mỗi trường.

Cổng chính Đại học Quốc gia Seoul ở quận Gwanak, phía nam Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Joongang Daily

Những đại học Hàn Quốc có nhiều thành viên gia đình chaebol theo học

Theo Korea Joongang Daily, trong số các đại học trong nước, Đại học Hàn Quốc đứng đầu với 54 thành viên gia đình chaebol từng theo học.

Danh sách cựu sinh viên của trường có ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, từng học vật lý; ông Euisun Chung, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor, từng học quản trị kinh doanh; ông Lee Jay-hyun, Chủ tịch Tập đoàn CJ, từng học luật.

Đại học Quốc gia Seoul đứng thứ hai với 50 người.

Những cựu sinh viên đáng chú ý của trường gồm ông Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành Samsung Electronics, từng học lịch sử Đông Á; ông Chung Mong-joon, Chủ tịch Quỹ Asan, từng học kinh tế; ông Kim Beom-su, nhà sáng lập Kakao, từng học kỹ thuật công nghiệp.

Đại học Yonsei đứng tiếp theo với 35 thành viên thuộc các gia đình chaebol từng theo học.

Trong số đó có ông Chung Ji-sun, Chủ tịch Hyundai Department Store, từng học xã hội học; ông Suh Kyung-bae, Chủ tịch Amorepacific, từng học quản trị kinh doanh.