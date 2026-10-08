Điểm tựa cho ước mơ đến trường

Hoàn cảnh gia đình Đỗ Sỹ Luân rất khó khăn. Khi anh em Luân còn nhỏ, bố qua đời vì trọng bệnh. Người mẹ thường xuyên đau ốm phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi các con ăn học. Thương mẹ, những ngày nghỉ, em tranh thủ nhận hàng làm thêm để lấy tiền mua sách vở. Khó khăn là vậy nhưng Luân luôn cố gắng đến trường, nuôi ước mơ có một nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ mẹ sau này. Biết được hoàn cảnh của gia đình Luân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Khi em học lớp 8, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quyết định nhận đỡ đầu Luân trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 chúc mừng Đỗ Sỹ Luân đạt thành tích tốt trong năm học 2025 - 2026.

Hằng tháng, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn đến thăm hỏi, động viên em cố gắng học tập. Lúc gia đình gặp khó khăn về học phí, Hội Phụ nữ Trung đoàn kết nối với đơn vị và các nhà hảo tâm để giúp đỡ. Thiếu tá QNCN Tô Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 chia sẻ: “Suốt hành trình 5 năm đồng hành, chúng tôi luôn dành cho Luân sự quan tâm như người thân trong gia đình. Luân luôn phấn đấu vươn lên, kết quả học tập năm sau cao hơn năm trước. Chúng tôi mong muốn trao niềm tin để em vững bước học tập, phấn đấu”.

Sau những năm tháng nỗ lực học tập, Luân hoàn thành chương trình THPT và trúng tuyển ngành truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Khánh Hòa. Tuy nhiên, niềm vui trúng tuyển cũng đồng hành với nỗi lo về các khoản học phí và chi phí sinh hoạt. Biết được điều đó, Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học phí đầu năm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn gia đình tiếp cận nguồn vốn vay dành cho học sinh, sinh viên. Em Đỗ Sỹ Luân xúc động nói: “Nếu không có sự động viên, hỗ trợ của các cô chú ở Trung đoàn 274, con đường học tập của em chắc chắn sẽ rất khó khăn. Em sẽ cố gắng học tốt, có nghề nghiệp ổn định để sau này có thể giúp đỡ mẹ và trở thành người có ích cho xã hội”.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Trung đoàn 274 có ý nghĩa rất thiết thực, đã giúp Đỗ Sỹ Luân vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường.