Bồi đắp tình yêu biên cương từ mái trường liên cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới quốc gia thông qua tờ gấp do đơn vị thiết kế. Ảnh: Mai Minh Cường

Với đa số các em học sinh, đây là lần đầu tiên đi học xa nhà, xa sự quan tâm thường xuyên của gia đình, phải tập làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Bởi vậy, việc giáo dục, hướng dẫn để các em hình thành thói quen tốt trong học tập, rèn luyện ý thức tự giác, tính kỷ luật và những kỹ năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày là điều rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh làm quen với môi trường mới; đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh.

Xác định việc hỗ trợ nhà trường không dừng lại ở những hoạt động mang tính thời điểm mà bắt đầu từ những việc nhỏ, cụ thể và thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện thời gian biểu; thức dậy đúng giờ; gấp chăn màn; sắp xếp quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập; giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng và chấp hành chế độ ngủ, nghỉ của nhà trường. Với tinh thần “cầm tay chỉ việc”, từng nội dung được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với các thầy, cô giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên địa phương hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ; phân công cán bộ phụ trách từng khối, lớp, từng khu vực nội trú.

Đồng chí Lê Thị Kiêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Khương cho biết: Việc vận hành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương là việc mới, việc khó, được Đảng ủy xã Yên Khương đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, Đồn Biên phòng Yên Khương đã chủ động phối hợp với nhà trường chuẩn bị các phương án hỗ trợ học sinh. Sự vào cuộc kịp thời này không chỉ giúp nhà trường tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, an toàn, gắn hoạt động giáo dục của nhà trường với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn học sinh sắp xếp chăn, màn. Ảnh: Xuân Lâm

Để triển khai đồng bộ các nội dung trên, Đồn Biên phòng Yên Khương đã thành lập bộ phận hỗ trợ do chỉ huy đồn trực tiếp phụ trách. Cán bộ, chiến sĩ được phân công trực tiếp phối hợp với địa phương và nhà trường trong quản lý, hướng dẫn, củng cố nền nếp, kỹ năng cho học sinh. Trong những ngày đầu học sinh ở nội trú, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương có mặt tại nhà trường từ sớm để đôn đốc, hướng dẫn học sinh làm quen với giờ giấc, lịch hoạt động buổi sáng. Sự hỗ trợ trực tiếp, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương giúp các em nhanh chóng hình thành thói quen tốt, tự tin hơn khi sống trong môi trường tập thể, từng bước nâng cao ý thức tự giác. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường từng bước ổn định nền nếp dạy và học.

Cháu Hoàng Minh Vũ, ở bản Bôn, xã Yên Khương, hiện là học sinh lớp 8, phấn khởi kể lại: Những ngày đầu tiên đến ở trường nội trú, chúng cháu rất vui, nhiều bạn háo hức quá nên dậy từ 4 giờ sáng, cũng có bạn nhớ nhà nên khóc. Tuy nhiên, chúng cháu đã được các thầy, cô giáo động viên để bớt nhớ nhà, được các chú Bộ đội Biên phòng hướng dẫn sắp xếp chăn, màn, quần áo và đồ dùng cá nhân. Cuối tuần vừa rồi được nghỉ về nhà, cháu đã dậy sớm, tự sắp xếp đồ đạc ngăn nắp như lúc cháu ở trường.

Ngoài việc hướng dẫn học sinh sắp xếp đồ dùng, tư trang cá nhân, các kiến thức về kỹ năng sống và bảo đảm an toàn cũng được giáo viên nhà trường và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương chú trọng. Thông qua các tờ gấp được thiết kế trực quan, sinh động, bố trí tại từng phòng ở, đơn vị đã phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong một số trường hợp cần thiết; biết cách sử dụng thiết bị điện an toàn; chấp hành nghiêm quy định của nhà trường, không tự ý rời khu nội trú, không đi theo người lạ; biết cách xử lý khi gặp tình huống bất thường; phòng tránh xâm hại, bạo lực học đường; giúp đỡ nhau và tìm người lớn hỗ trợ khi xảy ra xung đột...

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn học sinh sắp xếp chăn, màn và đồ dùng cá nhân tại phòng ở. Ảnh: Xuân Lâm

Điểm nổi bật trong hoạt động phối hợp giữa Đồn Biên phòng Yên Khương và nhà trường là sự kết hợp giữa hỗ trợ ổn định sinh hoạt, học tập cho học sinh với tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện mô hình “Tiết học biên cương” gắn với nội dung “Biên cương trong trường liên cấp”, Đồn Biên phòng Yên Khương đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng lịch hoạt động ngoại khóa, lên phương án, chương trình, chuẩn bị giáo án và lộ trình tuyên truyền, trang bị kiến thức về biên giới cho học sinh.

Thiếu tá Mai Viết Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp các cháu thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt trong thời gian đầu. Quan trọng hơn là thông qua từng hoạt động, từng tiết học, từng hình ảnh về đường biên, cột mốc để bồi đắp tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho mỗi học sinh”.

Từ việc gấp chăn gọn gàng, sắp xếp đồ dùng ngay ngắn, giữ đúng giờ giấc sinh hoạt đến những bài học về đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ đã và đang từng ngày bồi đắp cho học sinh nơi biên giới Yên Khương tinh thần kỷ luật, ý thức tự lập và tình yêu đối với mảnh đất biên cương nơi các em sinh ra, lớn lên. Chính từ mái trường ấy, nhận thức về biên giới quốc gia không chỉ dừng lại ở những trang sách mà từng bước trở thành niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của một thế hệ “măng non” nơi phên dậu của Tổ quốc.