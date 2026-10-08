Học sinh được cấp học bạ số gắn với hồ sơ học tập suốt đời

Học sinh được tra cứu, sử dụng học bạ số

Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày 8/10.

Giáo viên cập nhật, quản lý dữ liệu học tập của học sinh trên hệ thống học bạ số (Ảnh minh hoạ).

Theo Thông tư, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung, được cập nhật, xác thực, ký số và phát hành theo quy định có giá trị pháp lý như học bạ giấy. Học bạ số được sử dụng trong quản lý giáo dục, thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch hợp pháp có liên quan.

Bản điện tử học bạ số và bản trích lục điện tử học bạ số được tạo lập, trích xuất từ hệ thống và được cơ sở giáo dục xác nhận có giá trị sử dụng đối với thông tin được thể hiện trên đó.

Việc quản lý, sử dụng học bạ số phải bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, đối tượng và phạm vi được phép khai thác; đồng thời bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan, thống nhất, khả năng kiểm tra, xác thực và truy xuất nguồn gốc.

Dữ liệu học bạ số phải được bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của người học. Mọi hoạt động tạo lập, cập nhật, phát hành, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu phải được lưu vết trên hệ thống để phục vụ kiểm tra, giám sát, xác thực và truy xuất khi cần thiết.

Theo quy định về mức độ truy cập, người học được truy cập, tra cứu, khai thác và sử dụng học bạ số, đồng thời thực hiện các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Với người học chưa thành niên hoặc trường hợp phải thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp, việc thực hiện các quyền này theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người học chưa thành niên được xem dữ liệu học bạ số, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị cơ sở giáo dục kiểm tra dữ liệu khi có căn cứ.

Cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục được truy cập dữ liệu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và phân quyền nội bộ. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận dữ liệu chỉ được truy cập phần cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính hoặc công việc theo thẩm quyền.

Các chủ thể khác chỉ được khai thác dữ liệu khi có căn cứ pháp lý hoặc sự đồng ý hợp lệ của chủ thể dữ liệu học bạ số.

Đủ điều kiện, không phải nộp học bạ giấy

Học bạ số được sử dụng trong tuyển sinh, chuyển trường, xác minh thông tin về học tập, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp.

Đồng thời phục vụ lưu trữ, quản lý, thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng giáo dục, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Khi học bạ số, bản điện tử hoặc bản trích lục điện tử đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan, tổ chức tiếp nhận không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu hệ thống tiếp nhận chưa đủ điều kiện kết nối trực tuyến, cơ quan, tổ chức tiếp nhận được sử dụng bản điện tử hoặc bản trích lục điện tử có xác thực theo quy định.

Người học hoặc người đại diện theo pháp luật của người học có quyền yêu cầu cơ sở giáo dục chuyển đổi học bạ số, bản điện tử hoặc bản trích lục điện tử sang văn bản giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và không phải trả phí.