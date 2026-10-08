Mỹ đề xuất tăng phí xin cấp phép làm việc cho du học sinh lên 70.000 USD

Theo một thông báo của chính phủ được đăng tải ngày 7/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đề xuất du học sinh phải trả ít nhất 70.000 USD phí đào tạo nếu muốn làm việc tại nước này. Động thái này là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với những nước ngoài có visa Mỹ.

Theo đề xuất, du học sinh sở hữu visa F-1 sẽ phải nộp 70.000 USD cho một cơ sở được cấp phép để tham gia Chương trình Thực tập Tự nguyện (OPT), và đóng thêm 30.000 USD cho mỗi đợt đào tạo công việc tiếp theo. OPT là chương trình cho phép sinh viên quốc tế có visa F-1 được làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. DHS cho biết các quy định mới này nhằm mục đích chống gian lận, tăng cường tính minh bạch của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ.

Theo cơ chế OPT hiện hành, sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo công việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học, cũng như trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp, và có thể gia hạn bổ sung dành cho những người có bằng cấp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Mức phí mà những người đăng ký tham gia chương trình này đang phải trả hiện rơi vào khoảng 500 USD. Phía DHS cho biết việc áp đặt khoản phí này nhằm đảm bảo các nhà tuyển dụng, du học sinh và các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các hoạt động phù hợp với mục đích cấp visa F-1.

Các chương trình đào tạo như OPT thường đóng vai trò là nhịp cầu cho các sinh viên tìm kiếm cơ hội làm việc theo visa H-1B — chương trình mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã nhắm tới bằng việc tăng phí.

Tương tự các đề xuất trước đó của DHS, sự thay đổi quy định này nhiều khả năng sẽ đối mặt với các đợt khiếu kiện pháp lý. Trong một bài đăng trên mạng xã hội LinkedIn ngày 7/10, ông Doug Rand, Giám đốc quỹ Talent Mobility Fund — tổ chức hoạt động nhằm thu hút các chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)— nhận định rằng đề xuất này khó có thể đứng vững trước tòa án, tương tự như việc mức phí 100.000 USD với visa H-1B cùng các chính sách thắt chặt khác từng bị bác bỏ trước đây.

Đề xuất này đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày trước khi được hoàn thiện. DHS cho biết sẽ chờ 60 ngày sau khi thông qua quy định mới chính thức đưa vào áp dụng, nhằm tạo thời gian cho các trường học, sinh viên và công ty tuyển dụng chuẩn bị./.