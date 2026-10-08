Khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục

Triển lãm được tổ chức trong hai ngày 8-9.10, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Triển lãm

Sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế tạo nên không gian để giới thiệu những mô hình, sản phẩm và giải pháp mới; trao đổi kinh nghiệm, kết nối thế mạnh và tìm kiếm đối tác nhằm đưa các sáng kiến vào thực tiễn dạy, học và quản trị nhà trường.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người.

AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học mà đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Sự thay đổi này đòi hỏi người học có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường đổi mới phương thức dạy học, đánh giá và quản trị.

Giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường cùng những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn. Vì vậy, mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới kết quả có thể kiểm chứng.

Các cơ sở giáo dục được đề nghị chủ động chia sẻ những bài toán cần giải quyết; doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể. Những hướng hợp tác có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số, năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm

Triển lãm quy tụ các sản phẩm, công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, công nghệ mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ, tổ chức giáo dục quốc tế tham gia Triển lãm như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MAXHUB, Educational Testing Service (ETS), Cambridge University Press & Assessment, British Council và Pearson.

Nhiều trường đại học quốc tế cũng tham gia giới thiệu chương trình đào tạo, nghiên cứu và cơ hội hợp tác, trong đó có Georgia Institute of Technology, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst, Đại học London cùng các cơ sở giáo dục đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Tại các gian hàng, khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Qua đó, các cơ sở giáo dục có điều kiện đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, học tập và quản trị; doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn; các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Học sinh trải nghiệm mô hình lớp học số tại Triển lãm

Trong khuôn khổ Triển lãm, các workshop doanh nghiệp được tổ chức song song, tập trung vào AI, dữ liệu lớn, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Các workshop cũng đề cập đến đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, kết nối đào tạo với việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số, chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, trao đổi và kết nối, các cơ sở giáo dục có thêm cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới; tìm kiếm giải pháp phù hợp cũng như đối tác cho các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.