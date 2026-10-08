Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: 'Giá trị của công nghệ nằm ở việc giúp người học tiến bộ hơn'

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026, khai mạc sáng 8/10 tại Hà Nội.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục được tổ chức trong hai ngày 8 - 9/10, nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026. Ảnh: Xuân Quý

4 ưu tiên trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của giáo dục Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu. Giáo dục vì vậy không thể chỉ đặt câu hỏi người học cần thêm những kỹ năng gì. Người thầy cũng phải thay đổi; nhà trường phải thay đổi; cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026. Ảnh: Mạnh Hưng

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh mới, người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà phải trở thành người thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn, truyền cảm hứng và định hướng giá trị. Nhà trường và cơ quan quản lý phải đổi mới phương thức tổ chức, quản trị, đánh giá và bảo đảm chất lượng.

Với Việt Nam, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của đổi mới giáo dục. Giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở chỗ công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn hay không.

Các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng với hội nhập quốc tế đang tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Mạnh Hưng

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Quý

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh 4 ưu tiên trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của giáo dục Việt Nam.

Thứ nhất, xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng số thống nhất, an toàn, kết nối và sử dụng chung; biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ người học, nhà giáo và quản trị giáo dục. Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia.

Thứ hai, đổi mới dạy và học, phát triển năng lực làm chủ công nghệ của cả người học và nhà giáo. Mục tiêu không phải để AI suy nghĩ thay con người, mà để con người học tốt hơn, sáng tạo hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Năng lực số và năng lực AI phải trở thành một phần của phát triển nghề nghiệp thường xuyên của nhà giáo.

Thứ ba, đổi mới quản trị và thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm. "Chúng ta phải hiểu cả khả năng và giới hạn của công nghệ, bảo đảm quyền riêng tư, bản quyền, liêm chính học thuật, quyền lợi của người học và trách nhiệm của con người", Bộ trưởng cho hay.

Thứ tư, coi hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách cho đổi mới giáo dục và là nguồn lực trực tiếp cho đổi mới giáo dục. Theo Bộ trưởng, cơ hội và thách thức của AI đều vượt qua biên giới quốc gia. Không một hệ thống giáo dục nào có thể tự mình giải quyết đầy đủ các vấn đề về công nghệ, dữ liệu, chuẩn mực đạo đức, nguồn nhân lực và khoảng cách số.

"Vì vậy, chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao tri thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng; điều quan trọng là bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về dữ liệu giáo dục, về trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn, trách nhiệm.

"Thông điệp của Việt Nam là: chúng tôi sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng đổi mới và sẵn sàng cùng các đối tác kiến tạo những giải pháp giáo dục cho tương lai. Trong một thế giới ngày càng kết nối, hợp tác để cùng thích ứng, làm chủ, dẫn dắt công nghệ, cùng phát triển con người và cùng thịnh vượng không chỉ là một lựa chọn, mà là trách nhiệm chung của chúng ta", Bộ trưởng cho hay.

Bà Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Hưng

Ông Stefaan Hermans, Tổng Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, giáo dục, thanh niên, thể thao và văn hóa của Ủy ban Châu Âu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Quý

Quy tụ hơn 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Quý

Có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Chương trình hội nghị gồm phiên chính thức và các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Nội dung trao đổi dự kiến bao gồm cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số.

Lễ ký kết, trao đổi Biên bản ghi nhớ (MOU) trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Xuân Quý

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ Hội nghị các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Theo đó, 5 Trường ĐH trực thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng đã ký kết hợp tác với các trường đại học quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài về hợp tác phát triển giáo dục.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác giáo dục trong Kỷ nguyên số - Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục IECEE2026 các Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông; Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Trường ĐH Gia Định; Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường ĐH Hoa Sen sẽ ký kết với ba trường đại học để triển khai đào tạo. Cụ thể, Đại học Griffith College, Ireland với các nội dung liên thông đào tạo, trao đổi giảng viên/cán bộ và sinh viên, nghiên cứu khoa học, tổ chức hoạt động học thuật, phát triển chương trình đào tạo, trao đổi học liệu, thông tin; Đại học De Montfort (UK) với nội dung hợp tác là ghi nhớ chương trình đào tạo TNE ở đại học và thạc sĩ; Đại học Oklahoma State (Mỹ) nội dung hợp tác là ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Đức - Phó HT Trường ĐH Hoa Sen ký kết hợp tác cùng đại diện của đại học quốc tế. Ảnh NC.

Trường ĐH Hồng Bàng ký kết nội dung hợp tác là ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông sẽ hợp tác với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) với 6 chương trình như trao đổi giảng viên, cán bộ; trao đổi sinh viên ở chương trình đại học và sau đại học; phát triển các chương trình giáo dục chung; các hoạt đông nghiên cứu chung, trao đổi thông tin và các ấn phẩm học thuật; Tổ chức các hội thảo, hộinghị, toạ đàm học thuật…

PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định ký kết hợp tác với Công ty TNHH ABE Global (UK). Ảnh NC.

Trường ĐH Gia Định ký kết hợp tác với Công ty TNHH ABE Global (UK).

Chia sẻ về hoạt động ký kết hợp tác này, PGS.TS Phạm Văn Song- Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cho biết: “Việc hợp tác đào tạo với các trường đại học quốc tế, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ là cơ hội để sinh viên, giảng viên của chúng tôi được chia sẻ, học hỏi thêm kinh nghiệm từ quốc tế từ đó, mở rộng thêm cơ hội phát triển. Đặc biệt, giáo dục hiện nay càng mở cửa, cơ hội việc làm không chỉ hướng đến thị trường trong nước mà cả nước ngoài bởi vậy ký kết hợp tác sẽ mở ra nhiều tiềm năng.

Song song với đó, trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên đến với các trường quốc tế chúng tôi sẽ tiếp cận thêm được những công nghệ, kiến thức mới nhằm đào tạo đáp ứng được xu thế của thị trường lao động”.

Cũng trong Lễ ký kết này, đại diện cho đơn vị nước ngoài ký kết hợp tác với các trường đại học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng ông Rob Kindness – Giám đốc Công ty TNHH ABE Global cho biết: “Chúng tôi mong rằng hợp tác này sinh viên có thêm nơi để thực tập, trải nghiệm giáo dục quốc và có thêm cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp”.