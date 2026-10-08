Việt Nam có 9 người lọt nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Trong số các nhà khoa học Việt Nam đang công tác trong nước, có 9 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng trong top 10.000 thế giới.

Tính trong top 100.000, có 75 nhà khoa học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2026. So với năm ngoái, danh sách này tăng 2 người.

Danh sách 9 nhà khoa học lọt top 10.000 thế giới năm 2026 như sau:

Bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng đánh giá các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học: tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất, tác giả chính, tác giả cuối cùng…

Danh sách các nhà khoa học được phân chia thành 20 lĩnh vực khoa học và 174 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).