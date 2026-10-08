Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD với sinh viên quốc tế muốn làm việc sau tốt nghiệp

Ngày 7/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đề xuất mức lệ phí 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế diện thị thực F-1 nộp hồ sơ xin tham gia Chương trình Thực tập Tùy chọn (OPT) lần đầu. OPT vốn là chương trình tạo điều kiện cho du học sinh được làm việc tạm thời tại Mỹ trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đã học sau khi tốt nghiệp.

Đáng chú ý, mỗi lần gia hạn hoặc đăng ký OPT tiếp theo – bao gồm cả chương trình gia hạn 24 tháng dành riêng cho khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) – sẽ bị áp thêm 30.000 USD. Như vậy, một sinh viên hoàn thành cả giai đoạn OPT ban đầu và gia hạn STEM có thể phải gánh mức phí lên tới 100.000 USD.

Theo dự thảo của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), các trường đại học và cao đẳng được chứng nhận thuộc Chương trình Sinh viên và Trao đổi Sinh viên (SEVP) sẽ chịu trách nhiệm nộp phí. Tuy nhiên, DHS cho phép trường chuyển chi phí sang sinh viên, toàn bộ sinh viên trong trường hoặc doanh nghiệp tuyển dụng.

Sinh viên đại học Harvard. Ảnh: Harvard.edu

Lý giải cho động thái trên, DHS khẳng định khoản phí mới nhằm ngăn chặn gian lận, củng cố hệ thống di trú và bảo vệ người lao động Mỹ trước làn sóng nhân lực nước ngoài giá rẻ. Cơ quan này cáo buộc chương trình OPT trong nhiều năm qua đã bị lợi dụng như một công cụ cung cấp lao động giá rẻ, qua đó né tránh hạn ngạch khắt khe và chi phí đắt đỏ của thị thực H-1B.

DHS ước tính chính sách có thể mang về cho Kho bạc Mỹ từ 8,4 đến 16,5 tỷ USD mỗi năm (trung bình 12,4 tỷ USD).

Theo báo cáo Open Doors 2025, có 294.253 sinh viên quốc tế tham gia OPT trong năm học 2024-2025, tăng 21% so với năm trước.

Sinh viên Ấn Độ được dự báo chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi dữ liệu ICE cho thấy nhóm này chiếm 48% số người tham gia STEM OPT năm 2024, cao hơn nhiều so với 20,4% của sinh viên Trung Quốc. Khoản phí 30.000 USD cho giai đoạn gia hạn có thể làm giảm sức hấp dẫn của Mỹ đối với những sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ và kỹ thuật.

Đề xuất này hiện đang vấp phải phản ứng gay gắt từ giới giáo dục và chuyên gia pháp lý. Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà Giáo dục Quốc tế (NAFSA), chỉ trích động thái này đang "tạo ra sự bất an sâu sắc cho sinh viên quốc tế".

Đồng quan điểm, ông Doug Rand, cựu cố vấn cấp cao về di trú Mỹ, nhận định mức phí phi lý này khó có thể đứng vững trước các thách thức pháp lý sắp tới.

Dự thảo đã được đăng tải trên Công báo Liên bang ngày 8/10 để lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày. Nếu được thông qua, quy định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày, song chỉ áp dụng đối với các hồ sơ OPT cấp sau mốc thời gian này và không có tính hồi tố đối với những sinh viên đang làm việc hoặc đã được phê duyệt.