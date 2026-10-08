An Giang lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn (phường Rạch Giá) giao lưu tìm hiểu chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời diễn ra sôi nổi và thiết thực, tập trung 3 hoạt động chính, gồm đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh; lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng thói quen học tập, nâng cao tri thức và nuôi dưỡng ước mơ; khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, học trực tuyến, học liệu số và kết nối tri thức toàn cầu.

Buổi lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của trường diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Học sinh được tham gia trò chơi để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026; giới thiệu sách; giáo viên hướng dẫn ứng dụng AI trong học tập; học sinh chia sẻ lợi ích và tác hại của việc sử dụng AI, hướng đến sử dụng AI vào việc học đạt hiệu quả cao. Điểm nhấn trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn là việc ra mắt, đưa vào hoạt động mô hình “Tủ sách đường phố trước cổng trường”.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn Nguyễn Thị Mai, tủ sách được bố trí trước cổng trường, hoạt động theo phương châm tự phục vụ, với khẩu hiệu “Đọc xong gửi lại - có sách hay cùng góp” nhằm khuyến khích mọi người giữ gìn tài sản chung, lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức. Trường phân công nhân viên thư viện quản lý, thay đổi sách thường xuyên để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Cô Nguyễn Thị Mai cho biết: “Giờ tan học phụ huynh chờ đón con hoặc học sinh chờ cha mẹ, thay vì lướt điện thoại hay đứng đợi nhàm chán mọi người có thể đọc sách. Tủ sách còn là cầu nối gắn kết giữa gia đình, trường học và cộng đồng, bởi không chỉ phục vụ học sinh, tủ sách còn thu hút người dân trong khu vực, người bán hàng rong, bác xe ôm hay phụ huynh cùng đọc sách, từ đó biến không gian trước cổng trường thành điểm giao lưu văn hóa lành mạnh, thân thiện và văn minh. Hình ảnh cha mẹ vừa đợi con vừa đọc sách là tấm gương trực quan, thuyết phục nhất để con trẻ noi theo, từ đó lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng từ trường học ra ngoài xã hội”.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Cao Quốc Điện, chuyển đổi số và AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là giáo dục. AI đang tạo ra những phương thức học tập mới, hỗ trợ cá nhân hóa việc học, hỗ trợ giáo viên trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, phân tích kết quả học tập và đổi mới phương pháp giáo dục.

Bên cạnh cơ hội, công nghệ số và AI đặt ra yêu cầu mới đối với người học và đội ngũ giáo viên, đòi hỏi mỗi người không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà phải từng bước làm chủ công nghệ; không chỉ tiếp nhận thông tin mà phải biết phân tích, kiểm chứng và sử dụng thông tin có trách nhiệm; không chỉ sử dụng AI để tìm câu trả lời mà phải biết đặt câu hỏi, tư duy độc lập, kiểm chứng kết quả và vận dụng công nghệ để tạo ra những giá trị mới.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và AI để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn tỉnh hướng đến những giá trị cốt lõi là thực học để có tri thức thật; thực hành để biến tri thức thành năng lực; làm chủ công nghệ số và AI để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức sáng tạo; đẩy mạnh học tập suốt đời để mỗi người có thể thích ứng và phát triển trong một xã hội luôn thay đổi.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, với sự tham gia của các cơ sở giáo dục, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, thiết chế khác liên quan. Nội dung hoạt động được lựa chọn trên nhu cầu học tập của người học, người lao động và người dân, phù hợp điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, từ trực tiếp, trực tuyến đến trực tiếp kết hợp trực tuyến; tổ chức theo cụm, địa bàn dân cư, tại cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, doanh nghiệp và các không gian học tập phù hợp; tăng cường kết nối, chia sẻ học liệu, sản phẩm và kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Để Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 đi vào cuộc sống và lan tỏa sâu rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi mỗi cán bộ quản lý giáo dục không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ người học; thầy giáo, cô giáo tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng công nghệ, AI một cách phù hợp, hiệu quả và có trách nhiệm; học sinh, sinh viên chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, tăng cường thực hành, phát huy khả năng sáng tạo, biết khai thác công nghệ nhưng không lệ thuộc vào công nghệ.

Phụ huynh đồng hành cùng con em trong học tập, xây dựng môi trường gia đình khuyến khích đọc sách, tự học, trải nghiệm và sử dụng công nghệ an toàn. Các cấp, ngành và toàn xã hội chung tay tạo dựng môi trường thuận lợi để mọi người được học tập, tiếp cận tri thức và được phát triển năng lực trong suốt cuộc đời.