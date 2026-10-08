Vụ lớp 12 thiếu bảng, giáo viên phải viết lên tường: Lắp bảng mới trong đêm

Trao đổi với PV, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, nhà trường đã hoàn thành lắp bảng mới cho học sinh lớp 12A3 như cam kết. Công việc kéo dài đến 21h30 cùng ngày mới hoàn tất.

Trước đó, phụ huynh lớp 12A3 phản ánh phòng học của con em không có bảng từ ngày 5/10 khiến giáo viên phải viết lên tường trong quá trình giảng dạy. Theo phụ huynh, bảng trong phòng bị tháo để chuyển sang lớp khác vì được phụ huynh lớp khác đầu tư.

Việc tháo bảng khi chưa có bảng thay thế khiến phụ huynh bức xúc, lo ngại ảnh hưởng đến việc dạy và học của học sinh cuối cấp.

Việc lắp bảng được thực hiện trong đêm 7/10.

Giải thích về sự việc, ông Tuấn cho biết trường phải sắp xếp lại phòng học do một học sinh bị tai nạn, không thể leo lầu. Lớp 12A3 được chuyển sang phòng của lớp có học sinh này. Phụ huynh lớp chuyển đi yêu cầu đưa bảng do họ đầu tư sang phòng học mới của con em.

Theo hiệu trưởng, ban đầu trường dự định lắp bảng cũ của lớp 12A3 vào thay thế. Tuy nhiên, nhận thấy bảng đã cũ, không thuận tiện cho việc tháo lắp và không phù hợp với nhu cầu học tập hiện tại, nhà trường quyết định đặt bảng mới.

Việc lắp đặt bảng mới cho lớp 12A3 được hoàn tất vào tối 7/10. (Ảnh: NTCC)

Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận cho biết nhà trường hiểu việc thiếu bảng trong lớp học gây bất tiện cho giáo viên và học sinh, đặc biệt với học sinh lớp 12. Do đó, trường đã chủ động đặt bảng mới và phối hợp với đơn vị cung cấp để hoàn tất việc lắp đặt sớm nhất có thể.

Đến tối 7/10, bảng mới đã được lắp đặt tại phòng học lớp 12A3, học sinh sẽ trở lại học tập bình thường từ hôm nay.

“Nhà trường luôn cố gắng bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời tận dụng tối đa những thiết bị còn sử dụng được. Những thiết bị như máy lạnh, tivi, máy tính… nhà trường đều ưu tiên xin lại từ khóa trước để khóa sau tiếp tục sử dụng, hạn chế việc phải mua sắm mới”, ông Công Tuấn chia sẻ.