Phường Ngọc Hà gắn biển công trình trường học chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

Ngày 8-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự lễ gắn biển công trình cải tạo, bổ sung phòng học và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà, phân hiệu 2 đạt chuẩn quốc gia.

Sự kiện do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Dự án cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, nay là Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà, phân hiệu 2 được UBND quận Ba Đình (cũ) phê duyệt tháng 4-2024, với tổng mức đầu tư gần 139 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

Công trình được khởi công tháng 9-2024, gồm nhiều hạng mục được cải tạo, xây mới đồng bộ. Trong đó, khối hiệu bộ và học bộ môn được xây mới với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, thay thế khối nhà 3 tầng được xây dựng từ năm 1993.

Khối phòng học được cải tạo, gia cố kết cấu, nâng từ 4 tầng lên 5 tầng; thay mới hệ thống cửa, điện và sơn sửa. Khối bếp và đa năng cũng được cải tạo, mở rộng, đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú và các hoạt động thể chất.

Cùng với đó, nhà trường được đầu tư sân bóng rổ mới; cải tạo sân trường, tường rào, hệ thống thoát nước; xây dựng bể nước và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động. Thiết bị dạy học được đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại.

Đáng chú ý, công trình được triển khai trong thời điểm thực hiện chuyển giao mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ đầu tư được chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (cũ) sang Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Ngọc Hà.

Dù quá trình thi công diễn ra trong thời điểm chuyển giao mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công trình được triển khai liên tục, đúng tiến độ. Ngày 11-7-2026, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bảo đảm tiến độ, phục vụ năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Duy Khánh

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố trao Bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trực tiếp tham quan bếp ăn, thư viện, phòng tư vấn học đường và các hạng mục của trường, trò chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ vui mừng trước diện mạo cơ sở vật chất mới được đầu tư. Đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường giữ gìn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt việc dạy và học.

Một số hình ảnh tại chương trình: